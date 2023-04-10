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Українським переселенцм роздадуть по 6600 грн: кому дістануться гроші

Французька гуманітарна організація ACTED допоможе вихідцям із 8 областей, що найбільше постраждали від війни.

11.04.2023
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В Україні переселенці можуть отримати щедру грошову допомогу від великої міжнародної організації. Сума виплати складає 6660 грн на людину. Отримати ці гроші можуть українці, зареєстровані у одній з 8 постраждалих від війни областей України.

Матеріальну допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) цього разу пропонує французька гуманітарна організація ACTED. Сума допомоги складає 2220 грн в місяць на одну людину. Проте кошти нараховують одразу за 3 місяці (6660 грн) та виплачують єдиним платежем. Отримати їх можна на банківський рахунок/карту, у філії «Ощадбанку» або відділенні «Укрпошти».

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Як отримати виплати?

Щоб стати учасником благодійної програми потрібно зателефонувати на номер 0 800 33 69 36 та подати заявку для реєстрації. Заявки приймаються з 9:00 до 16:00 кожного робочого дня.

Для подачи заявки знадобляться такі документи:

  • український паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтва про народженні дітей (для родин із дітьми);
  • реквізити банківського рахунку/картки (IBAN);
  • якщо житло претендента на допомогу було пошкоджено, можна додати акт про ці пошкодження або їх фото.

Хто має право на виплати?

Гуманітарна організація ACTED надає фінансову допомогу переселенцям з 8 областей України: Луганської, Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької. Це області, що постраждали від військових дій або були тимчасово окуповані.

Допомогти всім переселенцям з перелічених регіонів французькі благодійники звісно ж не зможуть. Тому в першу чергу виплати отримають особи з найбільш вразливих категорій, а саме:

  • родини, що складаються із самотньої матері/батька та дитини або кількох дітей;
  • родини, у яких є інваліди або малорухливі люди, що потребують опіки;
  • люди похилого віку (60 років і більше);
  • багатодітні родини;
  • родини з малолітніми дітьми до 1 року;
  • родини з вагітними або годуючими жінками;
  • родини, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване.

В українців, що входять до цих категорій, буде значно більше шансів отримати матеріальну допомогу від гуманітарної організації ACTED.


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11.04.2023
1 хвилина на прочитання
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