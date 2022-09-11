У 2023 в Україні буде змінено умови для виходу на пенсію

Умови виходу на пенсію змінять. З нового року запрацюють нові вимоги до страхового стажу. Сьогодні в Україні громадяни можуть вийти на пенсію, коли досягнуть до 60 річного віку та при наявності 29 років стажу. У 2023 році необхідно мати 30 років стажу. Чим далі, тим довше потрібно буде пропрацювати.





З кожним наступним роком потрібно буде мати на 1 рік більше стажу. Наприклад у 2028 році обов’язковою умовою виходу на пенсію буде наявність 35 років роботи за плечима, відзначених у трудовій книжці. Якщо громадянин не встиг накопичити потрібні роки роботи, він зможе розраховувати на соціальні виплати. Ці виплати люди отримуватимуть до тих пір, поки не досягнуть 65 річного віку.

Не слід також забувати, що на час дії воєнного стану, багато хто почав отримувати зменшену заробітну платню. У ПФУ запевнили, цей період не впливатиме на розрахунок розміру пенсії у майбутньому.

В Україні багато й тих людей, що працюють неофіційно та не мають трудових книжок. Вони зможуть самостійно здійснювати відрахування у пенсійний фонд. Громадяни самі визначатимуть розмір внесків, час їх сплати та період. Для цього вони мають укласти договір із ПФУ.

Також для всіх українців є чудова можливість докупити необхідні роки стажу за ціною встановленою законом, а саме 44% від розміру мінімальної заробітної платні за місяць. Але дозолити собі це зможе далеко не кожна людина.

У Пенсійному Фонді України пояснили, що робити людям, які не накопичили необхідних років стажу для виходу пенсію у 60 років. Вони зможуть піти на відпочинок у 63 роки при наявності мінімум 20 років стажу. У випадку, якщо людина має лише 15-20 років страхового стажу, на пенсію вона може вийти лише у 65 років.