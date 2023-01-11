Украинцев штрафуют за пользование генераторами: кто в зоне риска

Госпродслужба предупредила украинцев о риске получить штраф за пользование генератором без специального разрешения на выбросы вредных веществ. Пойманным на таком правонарушении гражданам придется заплатить от 5 до 8 тыс. грн.

Кого могут оштрафовать за генератор?

В группу риска входят только владельцы бизнеса. То есть оштрафовать за отсутствие разрешения на выбросы генератора могут украинцев, которые используют этот генератор для поддержки функционирования своего предприятия (офиса, магазина, парикмахерской и т.п.). В то же время рядовым украинцам, покупающим генераторы для бытовых нужд, никакие взыскания не грозят.

Как получить разрешение на выбросы генератора?

Получить разрешение на выбросы совсем не сложно. Более того, эту услугу в Украине на время действия военного положения сделали бесплатной.

Собственно, под получением разрешения на выбросы подразумевается подача декларации на пользование генератором. Подать такую декларацию можно в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в «Дия». После того как декларацию примут, оштрафовать бизнесмена за вредные выбросы его генератора уже не смогут.

Штрафуют ли за хранение горючего для генератора?

Такое тоже возможно. В частности, «дорого поплатиться» придется украинцам, которые хранят более 2 т горючего без лицензии. Штраф можно заработать и за нарушение техники безопасности при использовании генератором. Например, если генератор находится слишком близко к резервуару с горючим или жилому помещению, его владельца накажут в соответствии с предписаниями Кодекса об административных правонарушениях.

Следует отметить, что из-за постоянных перебоев со светом правоохранители стали более лояльно относиться к правонарушениям, связанным с пользованием генераторами. Все чаще они закрывают глаза на отсутствие разрешения на выбросы и прощают владельцам бизнеса их невнимательность. Ведь законы, касающиеся использования генераторов, писались задолго до того, как бизнес оказался в полной зависимости от них. Однако в Госпродпотребслужбе все же настойчиво советуют владельцам бизнеса подать декларацию на свой генератор и не подвергать себя лишним расходам.