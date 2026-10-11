Україна готується до переведення годинників. З якими країнами Європи ми житимемо в одному часі

Україна вже за два тижні знову перейде на зимовий час. Згідно з постановою Кабміну № 509 «Про порядок обчислення часу на території України», це відбувається в останню неділю жовтня, і 2026 року вона припадає на 25 жовтня. О 04:00 за київським часом стрілки потрібно перевести на годину назад, на 03:00. Тож у ніч із суботи на неділю можна буде поспати на годину довше.

Смартфони, комп’ютери та більшість розумних годинників переведуть час автоматично, а от механічні годинники, духовки, мікрохвильовки та автомобільні магнітоли доведеться налаштувати вручну.

Одночасно з Євросоюзом

Перехід в Україні синхронізований з ЄС. Країни Євросоюзу також переводять годинники 25 жовтня, причому в той самий момент, о 01:00 за всесвітнім часом. Тому різниця в часі з більшістю європейських сусідів не зміниться.

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В одному часовому поясі з Україною, тобто за східноєвропейським часом (UTC+2 узимку), живуть:

Молдова

Румунія

Болгарія

Греція

Кіпр

Фінляндія

Естонія, Латвія та Литва

З Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Німеччиною, Італією й іншими країнами центральноєвропейського часу різниця й надалі становитиме одну годину, а з Великою Британією та Португалією дві години.

З ким різниця зміниться

Інакше буде з країнами, які не переводять годинники. Туреччина цілий рік живе за часом UTC+3, тож улітку час у Києві та Стамбулі збігався, а після 25 жовтня в Туреччині буде на годину більше. Те саме стосується Білорусі й Росії. Тим, хто планує подорож до Туреччини чи має там справи, варто це врахувати.

А як же скасування переведення годинників

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон № 4201 «Про обчислення часу в Україні», який передбачає відмову від сезонного переведення годинників. Однак він досі не набув чинності. За даними Верховної Ради, документ передали на підпис президенту ще у 2024 році, і відтоді він залишається без підпису.

Тож чинний порядок не змінюється. На літній час Україна переходить в останню неділю березня, а на зимовий в останню неділю жовтня. Після 25 жовтня країна знову житиме за київським часом другого часового поясу, а наступного разу годинники переведуть уперед 28 березня 2027 року.

Цікаво, що в Європі довкола сезонного часу триває схожа історія. Ще у 2018 році Єврокомісія запропонувала скасувати переведення годинників, але країни ЄС досі не домовилися, який час обрати.