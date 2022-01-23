Продукт, який купує кожен українець, стрімко подорожчав: регулювання цін не допомогло

Попри введення державного регулювання цін на соняшникову олію, ціни не обвалилися, а на деякі бренди навіть зросли.





У січні цього року середня на місяць ціна на одну з найпопулярніших марок “Олейна” зросла, у порівнянні з груднем, коли й було введено державне регулювання. Підвищення склало більше 2 гривень за пляшку 0,85 л з 55,01 до 57,21 гривні, згідно з даними “Мінфін”.

Зображення з графіком динаміки цін на олію

На іншу популярну марку, “Щедрий дар”, ціна знизилася суто символічно. Якщо наприкінці 2021 року пляшка 0,87 л коштувала 55,76 ₴, то у січні та сама пляшка здешевшала до 54,83 ₴, тобто “аж” на 93 копійки.

Зображення графіку динаміки ціни на цю олію

А що там з цінами на олію у супермаркетах Києва?

Станом на 21.12.2021 р. у столичних супермаркетах неакційна ціна на пляшку “Олейни” знаходилася у межах від 57,1 ₴ до 58,49 ₴. Водночас “Щедрий дар” – в межах 50,6 ₴ – 60,9 ₴. За спостереженнями GSMinfo, ціни були такі:

Metro:

“Олейна” – 57,7 ₴

“Щедрий дар” – 50,6 ₴

Varus:

“Олейна” – 57,7 ₴

“Щедрий дар” – 60,9 ₴

АТБ:

“Олейна” – 57,1 ₴

“Щедрий дар” – 53,6 ₴

“Сільпо”:

“Олейна” – 48,49 ₴ (ціна за акцією, без акції – 58,49 ₴);

“Щедрий дар” – 53,49 ₴

Відсутність справжньої конкуренції – високі ціни.

Орієнтація виробників соняшникової олії на експорт зумовлює високі ціни всередині України. Понад 90% соняшникової олії, яка виробляється в Україні, йде на експорт, а на внутрішньому ринку виробники ставлять ті самі світові ціни. На це вказує, зокрема, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Іншу причину називає економіст Олег Пендзін: фактична монополізація ринку, на його думку, через те, що монополісти перешкоджають потраплянню до українських магазинів дешевших за соняшникову олію пальмових та рапсових олій, постачальники останніх не можуть “збивати ціну”. Питання, чи нам воно потрібно, ті олії з рапсу та пальми, риторичне.

“У світі як? Ціна на пальму впала. Хоче чи не хоче середньоціновий сегмент – соняшникова олія, має знижувати ціну, бо втратить ринок. У нас олія виросла досить серйозно в той самий час, коли влітку у світі ціна на олію, у тому числі соняшникову знизилася на 20, на 30%”. – пояснює О. Пендзін.

В Україні введено Державне регулювання цін на 11 продуктів.

У розширений перелік продуктів, стосовно яких діє державне регулювання цін, окрім хліба, внесли також цукор, гречку, соняшникову олію, макарони тощо. Надалі треба заздалегідь декларувати можливе підвищення цін на продукти з переліку. Встановлена заборона на торговельну націнку понад 10% на ці продукти. Це передбачає постанова Кабінету міністрів України, яка прийнята на засіданні 12 січня.

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