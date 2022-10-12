Стало відомо, скільки коштував масовий ракетний удар для Росії

За масований ракетний обстріл України Росія заплатила щонайменше від 400 до 700 млн доларів. На додачу до цього 1 день війни обходиться РФ приблизно у мільярд доларів. З такими темпами країна-терорист найближчим часом стане на «військові рейки» та буде забирати гроші у бізнесу.

Нещодавно Росія випустила по Україні 84 ракети та 24 баражуючих припаси, а саме: Калібри, Іскандери, С-300, Торнадо-С, Х-101, Х-105 та іранські дрони камікадзе.

Щоб підрахувати вартість ракетного обстрілу, до уваги брали ринкові ціни, наприклад:

Х-101 13 млн дол.;

Калібр 6,5 млн дол.;

Іскандер 3 млн дол.;

Точка-У 300 тис. дол. та ін.

Ракетні удари по мирних містах дуже порадували росіян, у мережі було багато коментарів, на кшталт «нарешті, давно чекали». Прикро, що громадяни РФ не усвідомлюють, що платять за вбивства українців із власної кишені.

У 2023 році вже відомо про скорочення видатків у різних секторах економіки РФ щонайменше на 10%. Євросоюз та США вже розробляють новий пакет санкцій. Зменшуються обсяги видобутку газу, навіть після підписання контрактів з Китаєм. Сотні тисяч росіян тікають від мобілізації, тому сьогодні спостерігається ще таке явище, як «brain drain» — еміграція технологів, інженерів, лікарів.

Осторонь не залишився Рамзан Кадиров. Він вважає, що такими темпами Росія дуже швидко доб’ється поставлених цілей. Тільки МО РФ приховує деякі факти, наприклад, що 51% ракет та 54% БПЛА було ліквідовано силами ЗСУ та ППО. За їх інформацією всі ракети відпрацювали по цілях.

Також МО РФ замовчує і про успіхи ЗСУ на півдні та сході України. Тому ракетний обстріл можна вважати тимчасовим заходом, щоб перемкнути увагу росіян. У різних містах досі тривають роботи з розбору завалів. Внаслідок обстрілів відомо про загибель щонайменше 11 людей, ще 87 отримали поранення різних ступенів тяжкості.