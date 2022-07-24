Астролог розповіла про наближення складного етапу війни: які міста в небезпеці

Війна України з росією може затягнутися аж до кінця року. При цьому найбільше загострення ситуації на фронті чекає нас вже у серпні. Складний період триватиме протягом трьох місяців і лише на порозі нового 2023 року українці врешті зможуть видихнути з полегшенням.





Такий прогноз щодо ситуації в Україні дала астрологиня Ангеліна Вакуліна. Вона зазначила, що останній місяць літа українців не порадує. Ситуація на фронті буде напруженою, як ніколи. Із середини серпня почнеться загострення війни та активізація бойових дій. Стабілізувати ситуацію вдясться лише під кінець жовтня.

Загалом в наступні три місяці нас «добряче потрясе». У найбільшій небезпеці, за словами астрологині, будуть Полтава, Харків та Лисичанськ. Жителям цих міст Вакуліна радить бути особливо обережними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Адже найважливіше для українців – залишитися живими та на власні очі побачити довгоочікувану перемогу.

У тому, що серпень буде багатим на значущі події, впевнений і екстрасенс Максим Гордєєв. Щоправда він пророкує зовсім не загострення, а переломний момент у війні, після якого ситуація на фронті суттєво покращиться.

При цьому Гордєєв підкреслює, звільнення України від ворога не буде швидким. Тож українцям потрібно набратися терпіння та не втрачати присутності духу. Починаючи із серпня ЗСУ почнуть поступово звільняти зайняті ворогом території та вже ближче до кінця року відтиснуть орків аж до самого кордону.

Сприятливий прогноз щодо подальших подій у війні дала також тарологиня Ольга Соломка. Вона, як і решта експертів, вважає, що воювати українцям доведеться щонайменше до кінця 2022 року. Однак перемога в будь якому випадку буде за нами. Адже українці – величний народ, який на шляху до своєї свободи та незалежності ладен здолати будь-які перешкоди.