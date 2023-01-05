Кролик принесе удачу, але далеко не всім: кому він подарує щастя, а для кого стане символом біди
Астрологи назвали щасливчиків та невдах 2023 року за китайським гороскопом.
Кролик в китайській культурі є символом процвітання та миру. Тож 2023 рік буде сповнений надії на краще і очікування дива. Також енергетика цього року сприятиме новим відкриттям й активному професійному та особистісному росту.
Однак далеко не для всіх знаків китайського гороскопу новий 2023 рік стане вдалим. До когось Кролик буде лагідним і подарує безліч можливостей, а інших змусить тяжко працювати щоб зберегти принаймні те, що у них є.
Тигр
Для народжених в рік Тигра 2023 рік буде винятково вдалим. На них чекає стрімкий кар’єрний злет та успіх у всіх починаннях. Хоча в стосунках Тиграм варто стримувати свої емоції, щоб не посваритися з партнером через дурницю.
Дракон
Значних змін у робочій сфері Драконам не обіцяють. Дохід буде стабільним, але навряд підвищиться. Спокій та злагода пануватимуть і в особистому житті. Хоча Драконам, які досі без пари, навряд вдасться знайти свою другу половинку у рік Кролика.
Змія
Зміям цього року вдасться обійти всі «гострі кути» та уникнути проблем. У них буде достатньо часу і мотивації щоб розвиватися у професії та займатися творчістю. Проблем не буде й в особистому житті. В родинах Змій пануватиме мир та злагода.
Бик
Бики у 2023 році зможуть досягти значних професійних успіхів, хоч для цього їм доведеться багато та наполегливо працювати. Самотні ж представники знаку палко закохаються і почнуть мріяти про весілля.
Кролик
Кроликам у рік Кролика, як не дивно, буде дуже непросто. Вони засумніваються у власних талантах і не зможуть зайняти посаду, про яку давно мріяли. Та якщо Кролики погодяться прийняти поради і допомогу від колег, їх кар’єра буде врятована.
Кінь
Романтична сфера у Коней буде в повному порядку. Кохана людина щодня даруватиме любов і ніжність. Самотні ж представники знаку зустрінуть свою другу половинку. Натомість робота не принесе позитивних емоцій. У 2023 році на Коней чекають нескінченні кар’єрні злети і падіння.
Коза
Завдяки наполегливості Кіз їх доходи суттєво зростуть, а на деяких представників знаку чекає навіть підвищення. До того ж завдяки низці нових знайомств Кози нарешті знайдуть людину, з якою захочуть провести решту життя.
Мавпа
Для Мавп поточний рік стане надзвичайно вдалим у романтичній сфері. Вони ніби знову закохаються в свого партнера і будуть почувати себе як під час «медового місяця». А от на роботі уродженцям знаку варто бути наполегливішими, щоб зберегти свою посаду.
Півень
Півням надзвичайно щаститиме в коханні, а от у професійній сфері все буде з точністю до навпаки. Півнів можуть звільнити через незначну помилку. Тож їм варто бути дуже уважними під час виконання своїх обов’язків.
Собака
Цього року народженим в рік Собаки варто звернути увагу на проблеми зі здоров’ям. Їм радять терміново обстежитися та не тягнути з лікуванням. У роботі та особистому житті змін не передбачається. Хоча астрологи й радять приділити увагу покращенню своїх професійних навичок.
Свиня
Свиням у 2023-му неймовірно щаститиме. На них чекає підвищення та значне збільшення зарплатні. Проте зі здоров’ям їм, як і Собакам, рядять не жартувати.
Щур
Для Щурів у астрологів хороших новин майже немає. Складнощі на роботі змусять їх працювати до «сьомого поту», щоб принаймні зберегти свій дохід. Чимало старань вимагатимуть від них і стосунки. Тож розслабитися представникам знаку цьогоріч точно не вдасться.
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