Кролик принесе удачу, але далеко не всім: кому він подарує щастя, а для кого стане символом біди

Кролик в китайській культурі є символом процвітання та миру. Тож 2023 рік буде сповнений надії на краще і очікування дива. Також енергетика цього року сприятиме новим відкриттям й активному професійному та особистісному росту.

Однак далеко не для всіх знаків китайського гороскопу новий 2023 рік стане вдалим. До когось Кролик буде лагідним і подарує безліч можливостей, а інших змусить тяжко працювати щоб зберегти принаймні те, що у них є.

Тигр

Для народжених в рік Тигра 2023 рік буде винятково вдалим. На них чекає стрімкий кар’єрний злет та успіх у всіх починаннях. Хоча в стосунках Тиграм варто стримувати свої емоції, щоб не посваритися з партнером через дурницю.

Дракон

Значних змін у робочій сфері Драконам не обіцяють. Дохід буде стабільним, але навряд підвищиться. Спокій та злагода пануватимуть і в особистому житті. Хоча Драконам, які досі без пари, навряд вдасться знайти свою другу половинку у рік Кролика.

Змія

Зміям цього року вдасться обійти всі «гострі кути» та уникнути проблем. У них буде достатньо часу і мотивації щоб розвиватися у професії та займатися творчістю. Проблем не буде й в особистому житті. В родинах Змій пануватиме мир та злагода.

Бик

Бики у 2023 році зможуть досягти значних професійних успіхів, хоч для цього їм доведеться багато та наполегливо працювати. Самотні ж представники знаку палко закохаються і почнуть мріяти про весілля.

Кролик

Кроликам у рік Кролика, як не дивно, буде дуже непросто. Вони засумніваються у власних талантах і не зможуть зайняти посаду, про яку давно мріяли. Та якщо Кролики погодяться прийняти поради і допомогу від колег, їх кар’єра буде врятована.

Кінь

Романтична сфера у Коней буде в повному порядку. Кохана людина щодня даруватиме любов і ніжність. Самотні ж представники знаку зустрінуть свою другу половинку. Натомість робота не принесе позитивних емоцій. У 2023 році на Коней чекають нескінченні кар’єрні злети і падіння.

Коза

Завдяки наполегливості Кіз їх доходи суттєво зростуть, а на деяких представників знаку чекає навіть підвищення. До того ж завдяки низці нових знайомств Кози нарешті знайдуть людину, з якою захочуть провести решту життя.

Мавпа

Для Мавп поточний рік стане надзвичайно вдалим у романтичній сфері. Вони ніби знову закохаються в свого партнера і будуть почувати себе як під час «медового місяця». А от на роботі уродженцям знаку варто бути наполегливішими, щоб зберегти свою посаду.

Півень

Півням надзвичайно щаститиме в коханні, а от у професійній сфері все буде з точністю до навпаки. Півнів можуть звільнити через незначну помилку. Тож їм варто бути дуже уважними під час виконання своїх обов’язків.

Собака

Цього року народженим в рік Собаки варто звернути увагу на проблеми зі здоров’ям. Їм радять терміново обстежитися та не тягнути з лікуванням. У роботі та особистому житті змін не передбачається. Хоча астрологи й радять приділити увагу покращенню своїх професійних навичок.

Свиня

Свиням у 2023-му неймовірно щаститиме. На них чекає підвищення та значне збільшення зарплатні. Проте зі здоров’ям їм, як і Собакам, рядять не жартувати.

Щур

Для Щурів у астрологів хороших новин майже немає. Складнощі на роботі змусять їх працювати до «сьомого поту», щоб принаймні зберегти свій дохід. Чимало старань вимагатимуть від них і стосунки. Тож розслабитися представникам знаку цьогоріч точно не вдасться.