Помощь для переселенцев в Украине: как ее получить, не попавшись на удочку мошенников

С начала войны более 10 миллионов украинцев подали заявки на получение помощи от международных организаций. Из-за перенасыщения системы новыми запросами властям временно пришлось прекратить их прием. Но инициативу перехватили мошенники, которые под предлогом оказания финансовой поддержки переселенцам завладевают их личными данными и могут лишить всех сбережений. Как украинцам получить помощь и не стать при этом жертвами преступной схемы?

Как переселенцам получить помощь?

Оформить денежные выплаты для переселенцев граждане могут прямо в «Дия». Для этого им нужно сначала заказать в приложении справку о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ), а затем запросить получение выплат в сумме 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Что касается помощи от международных организаций, то для ее получения нужно оформить заявку на портале «еДопомога» (прием заявок временно прекращен). Там украинцы могут получить грант от одной из международных организаций, помогающих населению, например ООН, Красного Креста и т.д. Предпочтение при выборе получателей помощи отдается представителям социально незащищенных категорий населения, в частности, инвалидам, многодетным родителям, пенсионерам и т.д.

Также местные органы власти в городах, где проживают переселенцы, время от времени оказывают им гуманитарную помощь – предоставляют одежду, средства гигиены и другие товары первой необходимости. Продуктовые пайки выделяют только ВПЛ, выехавшим с оккупированных территорий не более 3 месяцев назад.

Как мошенники обманывают переселенцев?

Злоумышленники за время войны уже придумали целый ряд схем для обмана украинцев, оказавшихся в беде. Главной целью мошенников по-прежнему является получение данных банковских карт: номера, пароля и CVV-кода. Для этого они размещают объявления, создают интернет-страницы и даже чат-боты, где обещают переселенцам выплаты в сумме более 10 тыс. грн.

В Минцифре рассказали, что уже не раз обнаруживали чат-боты в Telegram и Viber, которые собирали данные украинцев как бы от имени «еДопомога». В ведомстве призвали украинцев доверять только официальным ресурсам и не поддаваться на заманчивые предложения грабителей. Ведь в результате вместо обещанных выплат можно остаться с пустой банковской картой.