Украина готовится к переходу на летнее время. С какими странами Европы мы будем жить в одном часовом поясе

Украина уже через две недели вновь перейдет на зимнее время. Согласно постановлению Кабмина № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины», это происходит в последнее воскресенье октября, а в 2026 году оно приходится на 25 октября. В 04:00 по киевскому времени стрелки нужно перевести на час назад, на 03:00. Таким образом, в ночь с субботы на воскресенье можно будет поспать на час дольше.

Смартфоны, компьютеры и большинство умных часов переведут время автоматически, а вот механические часы, духовки, микроволновые печи и автомобильные магнитолы придется настроить вручную.

Одновременно с Евросоюзом

Переход в Украине синхронизирован с ЕС. Страны Евросоюза также переводят часы 25 октября, причем в один и тот же момент — в 01:00 по всемирному времени. Поэтому разница во времени с большинством европейских соседей не изменится.

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В одном часовом поясе с Украиной, то есть по восточноевропейскому времени (UTC+2 зимой), проживают:

Молдова

Румыния

Болгария

Греция

Кипр

Финляндия

Эстония, Латвия и Литва

Разница во времени с Польшей, Словакией, Венгрией, Германией, Италией и другими странами, находящимися в центральноевропейском часовом поясе, по-прежнему будет составлять один час, а с Великобританией и Португалией — два часа.

С кем изменится разница

Иначе обстоит дело со странами, которые не переводят часы. Турция круглый год живет по времени UTC+3, поэтому летом время в Киеве и Стамбуле совпадало, а после 25 октября в Турции будет на час больше. То же самое касается Беларуси и России. Тем, кто планирует поездку в Турцию или имеет там дела, стоит это учесть.

А как же отмена перевода часов?

В июле 2024 года Верховная Рада приняла закон № 4201 «О расчете времени в Украине», который предусматривает отказ от сезонного перевода часов. Однако он до сих пор не вступил в силу. По данным Верховной Рады, документ был передан на подпись президенту ещё в 2024 году, и с тех пор он остаётся без подписи.

Таким образом, действующий порядок остается без изменений. На летнее время Украина переходит в последнее воскресенье марта, а на зимнее — в последнее воскресенье октября. После 25 октября страна снова будет жить по киевскому времени второго часового пояса, а в следующий раз часы переведут вперед 28 марта 2027 года.

Интересно, что в Европе вокруг вопроса о переходе на летнее время разворачивается похожая история. Еще в 2018 году Еврокомиссия предложила отменить переход на летнее время, но страны ЕС до сих пор не пришли к соглашению, какое время выбрать.