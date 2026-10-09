Вместо чеков украинцам выдают «бумажки»: почему такой документ ничего не докажет, если что-то пойдет не так

Приобретая жидкости для электронных сигарет, украинцы нередко вообще не получают чеков. Вместо них продавец либо выдает бумажку с информацией о товаре, оформленную с существенными нарушениями, либо не дает ничего. Из-за этого покупателям может быть сложно вернуть товар или доказать факт покупки.

Журналисты приобрели «самозамес» в киоске на территории супермаркета одной из крупнейших сетей в Днепровском районе Киева. Вместе с товаром продавец выдал нечто похожее на чек, но с рядом недостатков. Часть текста была на русском языке, а название продавца было указано только логотипом, без формы организации (ФЛП или ООО). Не было ни адреса торговой точки, ни налогового номера ФЛП или кода ЕГРПОУ, ни номера плательщика НДС, ни упоминания о подлежащем обложению акцизом товаре. Отсутствовали также реквизиты платежного терминала и фискальный номер.

Даже наличие QR-кода не делает документ фискальным чеком. Он должен содержать все предусмотренные законом реквизиты и быть зарегистрирован через РРО или ПРРО. Если же продавца невозможно идентифицировать, отсутствуют адрес, налоговый и фискальный номера, такая распечатка не подтверждает надлежащее проведение операции.

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Впрочем, отсутствие надлежащего чека само по себе ещё не доказывает, что продавец не платит налоги. Это может свидетельствовать о нарушении правил расчётных операций, которое должна проверить Государственная налоговая служба. В некоторых точках покупатели не получали даже такого бумажечки, а это фактически лишает их возможности защитить свои права в случае проблем с товаром.

Что должно быть указано в настоящем чеке

название продавца с указанием организационно-правовой формы (ИП или ООО)

адрес торговой точки

налоговый номер ИП или код ЕГРПОУ

фискальный номер и реквизиты платежного терминала

ставки НДС и акцизного налога

название товара и его стоимость

Жидкости для электронных сигарет в Украине являются подакцизным товаром. Их маркируют акцизными марками, а с 2026 года — электронными марками в виде DataMatrix-кода, который можно отсканировать смартфоном и проверить легальность товара. Продавцу за невыдачу чека грозит штраф в размере 100% от суммы продажи, а за повторное нарушение — 150%.

Если чек не выдали или выдали с нарушениями, подайте жалобу в территориальный орган ГНС по месту продажи.