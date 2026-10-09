Замість чеків українцям видають «папірці»: чому такий документ нічого не доведе, якщо щось піде не так

Купуючи рідини для електронних сигарет, українці нерідко взагалі не отримують чеків. Замість них продавець або видає папірець з інформацією про товар, оформлений із суттєвими порушеннями, або не дає нічого. Через це покупцям може бути важко повернути товар чи довести факт купівлі.

Журналісти придбали «самозаміс» у кіоску на території супермаркету однієї з найбільших мереж у Дніпровському районі Києва. Разом з товаром продавець видав щось схоже на чек, але з низкою недоліків. Частина тексту була російською, а назву продавця подано лише логотипом, без форми організації (ФОП чи ТОВ). Не було адреси торгової точки, ані податкового номера ФОП чи коду ЄДРПОУ, ані номера платника ПДВ, ані згадки про підакцизність товару. Бракувало й реквізитів платіжного терміналу та фіскального номера.

Навіть наявність QR-коду не робить документ фіскальним чеком. Він має містити всі передбачені законом реквізити та бути зареєстрований через РРО або ПРРО. Якщо ж продавця неможливо ідентифікувати, немає адреси, податкового й фіскального номерів, така роздруківка не підтверджує належного проведення операції.

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Втім, відсутність коректного чека сама по собі ще не доводить, що продавець не сплачує податки. Це може свідчити про порушення правил розрахункових операцій, яке має перевірити Державна податкова служба. У деяких точках покупці не отримували навіть такого папірця, а це фактично позбавляє їх можливості захистити свої права у разі проблем із товаром.

Що має бути на справжньому чеку

назва продавця з формою організації (ФОП чи ТОВ)

адреса торгової точки

податковий номер ФОП або код ЄДРПОУ

фіскальний номер і реквізити платіжного терміналу

ставки ПДВ та акцизного податку

назва товару та його вартість

Рідини для електронних сигарет в Україні є підакцизним товаром. Їх маркують акцизними марками, а з 2026 року це електронні марки у вигляді DataMatrix-коду, який можна просканувати смартфоном і перевірити легальність товару. Продавцю за невидачу чека загрожує штраф у розмірі 100% суми продажу, а за повторне порушення 150%.

Якщо чек не видали або видали з порушеннями, скаржтеся до територіального органу ДПС за місцем продажу.