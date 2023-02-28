Деякі Українці можуть самостійно збільшити собі пенсію: як це зробити

Щоб оформити собі пенсію українці зобов’язані мати певну кількість років страхового стажу. Станом на 2023 рік вийти на пенсію в 60-т можна зі стажем у 30 років. Та як виявилося деяким українцям доступний ще один спосіб виходу на пенсію, завдяки якому вони в результаті матимуть значно більший дохід.

Йдеться про вихід на пенсію за інвалідністю. В Україні пенсія для інвалідів ІІ групискладає 90% від суми пенсії за віком. Причому після оформлення такої пенсії громадянин може продовжувати працювати, отримуючи додатковий стаж. Такий стаж буде зараховуватися з моменту встановлення інвалідності і аж до досягнення пенсіонером 60-річного віку. Після чого українець може оформити собі пенсію за віком.

Для пенсіонерів, що працювали після встановлення інвалідності, існують додаткові пільги, які суттєво впливають на розмір їх майбутньої пенсії. Такі пільги надаються у пипадку, коли громадянин зі встановленою інвалідністю відпрацював щонайменше 2 роки до виходу на пенсію за віком. Тоді власне вікову пенсію йому розраховують за дещо видозміненою формулою, базуючись на розмірі зарплатні за останні 3 роки роботи.

Відповідно сума виплат у таких пенсіонерів буде значно більшою, ніж у тих, хто таких пільг не має. Конкретну цифру тут назвати складно, адже вона залежить від цілої низки індивідуальних факторів, зокрема від розміру зарплатні пенсіонера в останні роки роботи. Однак людям, що мають інвалідність, справді є сенс скористатися таким «лайфхаком».

Нагадаємо, що через пенсійну реформу в Україні з кожним роком на 12 місяців збільшуються вимоги до страхового стажу. Станом на сьогодні вчасно вийти на пенсію можуть українці, що відпрацювали офіційно принаймні 30 років. А до заключного етапу реформи у 2028 році стати пенсіонером у 60-т зможуть лише громадяни з 35 і більше роками страхового стажу за плечима.