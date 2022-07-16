Чорне десятиляття: на двох знаків зодіаку до 2032 року чекають самі лише біди

Період до 2032-го року буде вкрай складним для представників двох знаків зодіаку. Доля випробовуватиме їх на міцність і не дасть розслабитися ані на хвилину. Та буде від цих труднощів і певна користь. Уродженці обраних знаків загартують свій характер і стануть набагато стійкішими до життєвих негараздів.





За словами астрологів, невезіння протягом наступних десяти років чекає на Раків та Терезів. Їм доведеться виявити гнучкість та постійно підлаштовуватися під ситуацію, щоб здолати всі перешкоди на своєму шляху.

Рак

До 2026 року Раки переживуть справжнісіньку «чорну смугу». Усі їхні плани підуть шкереберть, а на плечі звалиться чимало проблем. Представники знаку можуть залишитися без роботи та влізти у борги. Окрім того астрологи передрікають їм зраду близької людини, яка завдасть невимовного болю.

Проте вже з 2027 року життя Раків почне потроху налагоджуватися. Та все одно уродженцям знаку радять дуже обережно приймати рішення, адже кожен необачний крок може стати початком чергової серії невдач. Найкраще, що можуть робити представники знаку в цей непевний час, це приділяти більше уваги своїй родині. Хоча про кар’єру також забувати не варто, щоб не втратити здобуту важкою працею посаду.

Терези

Протягом наступних десяти років тішити Терезів буде лише кохання. Вони врешті знайдуть свою другу половинку та одружаться. Проте в інших сферах життя представників знаку будуть постійно переслідувати невдачі. Терези втратять улюблену роботу та впадуть у затяжну депресію, вибратися з якої їм буде дуже нелегко.

Відсутність роботи безумовно позначиться й на фінансовій ситуації Терезів. Найбільш тяжким буде період до 2025 року. Однак астрологи радять представникам знаку за можливості утриматися від кредитів та не позичати гроші навіть у близьких друзів. Повернути позичене буде неймовірно складно.