В ЗСУ розповіли про перший досвід роботи з ракетними комплексами HIMARS

Віднедавна воїни України використовують ракетні комплекси HIMARS у війні проти Росії та шкодують лише про те, що Вашингтон не надав високоточну зброю раніше. Артилеристи вважають, що саме ці ракети допомогли б скінчити війну значно раніше.





Наші бійці декорували комплекс на свій смак – в салоні ялинка-пахучка, чотки та зображення жінок. Ззовні техніку оздобили малюнками чорних черепів, які символізують успішно вражені цілі. Один з бійців тішиться, що комплекс вже вразив 6 цілей, проте домалювати ще три черепи в екіпажу поки не вистачило часу.

Воїн розповідає, що наразі техніка HIMARS працює здебільшого по складах та скупченню техніки окупантів. Проте навіть родичі бійців не знають, з якою вони працюють технікою та по яких об’єктах цілять. Це надсекретна інформація, адже саме ці ракетні комплекси є головним об’єктом інтересу росіян.

Екіпаж наголошує на тому, що американська техніка не викликає в них сумніву, що кожна ракета влучить в ціль. Прогресивні ракети наводяться на об’єкт за допомогою супутникового сигналу. А швидкість тягача може досягати 96 кілометрів на годину, щоб екіпаж мав змогу швидко передислоковуватись, щоб уникати зустрічного вогню. До того ж техніка працює відносно тихо.

Екіпаж HIMARS опановував американську техніку за кордоном, процес потребував лише два тижні. Оскільки комп’ютер базується на англійській мові, бійці використовують онлайн перекладачі. Вони впевнені, що 50 одиниць такої зброї допоможуть Україні пришвидшити перемогу, а якби техніка надійшла раніше, воїни не допустили б значної окупації Луганської області.