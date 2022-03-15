В Україні запрацював унікальний тип мобільного інтернету

Трійка найбільших операторів України Vodafone, Київстар та lifecell оголосили про запуск ще однієї послуги у рамках національного роумінгу. Окрім дзвінків та СМС абоненти зможуть також користуватися мобільним інтернетом. Про це телеком-оператори днями оголосили у спільному прес-релізі.





Згідно з повідомленням компаній, перемикаючись з мережі «рідного» оператора абонент не втратить інтернет-з’єднання. В мережах інших двох стільникових компаній йому буде доступний мобільний інтернет 2G та 3G зі швидкістю 512 кбіт/с. Таких параметрів цілком достатньо для користування месенджерами, а також для пошуку в інтернеті необхідної інформації.

Доплачувати за інтернет у інших мережах українцям не доведеться. Так само, як дзвінки і СМС, ця послуга буде тарифікуватися за цінами «рідного» оператора.

Щоб підключитися до національного роумінгу не потрібно зв’язуватися з оператором чи надсилати якісь запити. Зробити це кожен абонент може самостійно.

Клієнтам операторів Vodafone та Київстар для підключення до національного роумінгу потрібно виконати наступні дії:

вимкнути в налаштуваннях телефону автоматичний вибір мережі;

вручну обрати ту мережу, яка працює у місці вашого знаходження.

Якщо перемкнути мережу не вдалося, потрібно перезавантажити телефон і спробувати знову.

Для абонентів оператора lifecell все ще простіше. У них національний роумінг вмикається автоматично, як тільки зникає мережа свого оператора. Якщо ж цього раптом не відбулося, потрібно спробувати зробити це вручну, як було описано вище.

Провідні оператори країни також попрохали абонентів не зловживати національним роумінгом, щоб не перевантажувати мережу. Вони радять українцям щодня повертатися до свого оператора, якщо звісно є така можливість. Зробити це можна або вручну, або увімкнувши автоматичний вибір стільникової мережі.

Нагадаємо, що можливість за потреби змінювати мережу у вітчизняних абонентів з’явилася 7 березня. Так званий національний роумінг найбільші оператори країни запустили щоб забезпечити українцям безперебійний зв’язок у будь якому куточку України. Завдяки цій послузі навіть у разі пошкодження вишки одного з операторів, абонент зможе залишатися на зв’язку за допомогою мережі іншої стільникової компанії.

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