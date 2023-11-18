Пенсія відміняється: з 1 січня отримати виплати від держави стане складніше

Починаючи з 1 січня 2024 року процес виходу на пенсію для багатьох українців стане більш складним у зв’язку з впровадженням пенсійної реформи в країні. Ця інформація викладена в законі “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Згідно з новими правилами, особам, яким виповнилося 60 років, потрібно буде мати мінімум 31 рік стажу, щоб претендувати на отримання пенсії протягом півтора місяця. Ті, хто має стаж від 21 до 31 року, матимуть право вийти на пенсію у віці 63 років. Крім того, особам зі стажем від 15 до 21 року потрібно буде накопичити від 15 до 21 року стажу, щоб вийти на пенсію у 65 років наступного року. Ці переглянуті вимоги до стажу будуть діяти протягом наступних чотирьох років.

Як наслідок, багатьом українцям може бути надзвичайно складно виконати підвищені вимоги для виходу на пенсію, починаючи з наступного року. Деяким особам, можливо, доведеться продовжувати працювати, навіть якщо вони досягли фактичного пенсійного віку.