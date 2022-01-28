В Україні вирішили зменшити ціни за проїзд в тролейбусах та маршрутках

В Україні стартувала одна з найбільш значущих реформ в галузі транспорту. Незабаром буде впроваджено єдиний електронний квиток, яким можна буде користуватися в усіх видах міського транспорту.





Нова автоматична система оплати за проїзд потягне за собою й інші суттєві зміни, зокрема монетизацію пільг. Пільговики спершу будуть сплачувати за проїзд як і всі інші пасажири, а згодом отримуватимуть компенсацію із місцевого бюджету.

Наразі відповідний проект закону №5705 парламентарі вже прийняли у першому читанні. Ініціатором його створення виступив безпосередньо Кабінет міністрів України. Як зазначено в пояснювальній записці до закону, з його допомогою урядовці прагнуть визначити законодавчу спроможність електронного квитка як підстави для перевезення пасажирів. Також документ передбачає створення відповідних умов для злагодженої роботи автоматичної системи сплати за проїзд по всіх Україні.

Що зміниться в правилах проїзду?

Проект закону, розроблений урядом, вносить наступні зміни у законодавчі акти стосовно впровадження електронних квитків для електричного та автомобільного громадського транспорту:

Електронний квиток отримує такий самий статус проїзного документа, як і паперовий. Оплату за проїзд можна буде здійснити за допомогою спеціальної карти, приклавши її до валідатора. Мінінфраструктури отримує повноваження до визначення вигляду, обов’язкових відомостей та реквізитів, що розміщуватимуться на проїзних документах нового зразка. Поняття «квитка» та «електронного квитка» будуть змінені, чи то осучаснені, у відповідних законодавчих актах.

Оцінювати результати впровадження автоматичної оплати у громадському транспорті урядовці планують за кількістю громадян, що користуються електронним квитком для оплати проїзду, у відношення до загального числа перевезених громадським транспортом пасажирів.

Зазначимо, що Міністерство інфраструктури має певні побоювання щодо успіху нової реформи. Адже місцева влада, через небажання витрачатися на нове обладнання та програмне забезпечення, може гальмувати впровадження нової системи оплати проїзду. Щоб мінімізувати такий ризик міністерство планує надати владним органам на місцях доступ до сервісу на поталі e-transport.gov.ua.

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