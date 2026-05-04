Пенсія за 15 років стажу: як розраховуються виплати та коли українці можуть піти на відпочинок

Розмір майбутньої пенсії в Україні формується на основі трьох ключових показників: середньої заробітної плати по країні, індивідуального коефіцієнта доходу та загального страхового стажу. Згідно з чинним законодавством, 15 років офіційної роботи є обов’язковим мінімумом для отримання статусу пенсіонера, проте цей показник суттєво впливає як на вік виходу на заслужений відпочинок, так і на кінцеву суму виплат.

Вікові обмеження: коли призначають пенсію

Маючи лише 15 років страхового стажу, громадянин втрачає право вийти на пенсію у 60 років. Для порівняння, у 2026 році для цього необхідно накопичити щонайменше 33 роки офіційної роботи. За умови наявності лише 15 років стажу, оформити пенсійні виплати дозволяється виключно після досягнення 65-річного віку. Якщо ж людина не відпрацювала навіть цього базового мінімуму, замість пенсії їй може бути призначена лише державна соціальна допомога.

Математика розрахунку виплат

Кожен рік офіційного працевлаштування додає приблизно 1% до пенсійної бази. Відповідно, для 15 років застосовується коефіцієнт стажу 0,15. Для визначення суми виплат цей показник множиться на персональний коефіцієнт заробітку (наскільки ваша зарплата відрізнялася від середньої) та актуальну середню зарплату в Україні за останні три роки, яка наразі становить 17 482,87 грн.

На практиці алгоритм розрахунку виглядає так:

Припустимо, офіційна зарплата особи була дещо вищою за середню по країні, що дає індивідуальний коефіцієнт 1,1.

Спочатку обчислюється база доходу: 17 482,87 грн × 1,1 = 19 231,16 грн .

. Далі до цієї суми застосовується коефіцієнт 15-річного стажу: 19 231,16 грн × 0,15 = 2 884,67 грн.

Соціальний мінімум від держави

Хоча чиста математична формула може демонструвати суму, меншу за 3 тисячі гривень, фактична виплата на руки буде вищою завдяки системі соціальних стандартів. Держава встановлює фіксовану “нижню межу” для захисту громадян із малим трудовим досвідом або низькими доходами.

Якщо розрахункова пенсія непрацюючої особи становить 2 884 грн, держава автоматично компенсує різницю, і пенсіонер отримує гарантований мінімум у розмірі 3 406 грн. Фахівці наголошують: аби розраховувати на пенсію, що суттєво перевищуватиме цю базову позначку, необхідно мати або значно більший страховий стаж, або стабільно високий рівень офіційного доходу впродовж усієї кар’єри.