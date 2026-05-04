Вчені зібралися «воскресити» тварину, яка вимерла понад 300 років тому

Біотехнологічний стартап Colossal Biosciences оголосив про плани відновити популяцію блакитних антилоп. Ці тварини були повністю винищені європейськими колоністами у Південній Африці ще наприкінці XVII століття. Очікується, що розроблені під час проєкту інновації допоможуть врятувати й десятки інших видів, які сьогодні перебувають на межі зникнення.

Що відомо про вимерлий вид

Блакитні антилопи зникли понад три століття тому. До наших днів дійшли лише замальовки та усні описи цих граціозних тварин, які вирізнялися незвичайною блакитно-сріблястою шерстю та довгими вигнутими рогами.

Компанія Colossal Biosciences (Даллас, США) позиціює себе як стартап, що бореться з вимиранням. Її фахівці вже працюють над «воскресінням» шерстистих мамонтів, птахів додо та тасманійських тигрів. Науковці фокусуються на відносно недавно зниклих тваринах, оскільки для таких проєктів ще можливо зібрати якісний генетичний матеріал.

Як саме планують відновити популяцію

Вчені заявили, що вже досягли перших вагомих результатів:

Фахівцям вдалося повністю відтворити ДНК блакитної антилопи. Отримання клітин: Дослідники виділили стовбурові клітини з чалої антилопи — більшого сучасного родича вимерлого виду. Цікаво, що в минулому саме чалі антилопи сприяли вимиранню своїх блакитних родичів, витісняючи їх зі звичного ареалу.

Наступним етапом стане складне редагування геному, щоб за допомогою сучасних чалих антилоп вивести та відновити втрачений вид.

Технології порятунку для сучасних тварин

Працюючи над цим проєктом, Colossal Biosciences застосовує низку абсолютно нових підходів, які можуть здійснити революцію у збереженні дикої природи: