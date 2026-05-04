Безкоштовний проїзд для пенсіонерів: де діє та як захистити свої права

Безкоштовний проїзд для пенсіонерів в Україні: види транспорту та захист своїх прав

Пенсіонери в Україні мають законне право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Ця пільга є універсальною — вона діє на всій території країни та не залежить від місця вашої офіційної реєстрації. Отже, скористатися нею можна у будь-якому місті.

Який транспорт є безкоштовним

Пільговий проїзд для громадян пенсійного віку офіційно закріплений у постанові Кабінету Міністрів України “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування”. Згідно з цим документом, плату не стягують за проїзд у:

трамваях;

тролейбусах;

міських автобусах;

приміських електропоїздах (електричках).

Головна умова дії пільги

Щоб скористатися своїм правом на безкоштовний проїзд, пенсіонер обов’язково повинен мати при собі пенсійне посвідчення. Саме цей документ є єдиною законною підставою для отримання пільги. У разі його відсутності водій або контролер має повне право вимагати оплату за квиток.

Що робити, якщо водій маршрутки вимагає гроші

Часто водії маршруток чи автобусів відмовляють у пільговому проїзді навіть після пред’явлення посвідчення. Юристка видання “На пенсії” Вікторія Гусакова радить не розгублюватися і діяти за таким алгоритмом: