Безкоштовний проїзд для пенсіонерів: де діє та як захистити свої права

Безкоштовний проїзд для пенсіонерів в Україні: види транспорту та захист своїх прав
Пенсіонери в Україні мають законне право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Ця пільга є універсальною — вона діє на всій території країни та не залежить від місця вашої офіційної реєстрації. Отже, скористатися нею можна у будь-якому місті.
Який транспорт є безкоштовним
Пільговий проїзд для громадян пенсійного віку офіційно закріплений у постанові Кабінету Міністрів України “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування”. Згідно з цим документом, плату не стягують за проїзд у:
- трамваях;
- тролейбусах;
- міських автобусах;
- приміських електропоїздах (електричках).
Головна умова дії пільги
Щоб скористатися своїм правом на безкоштовний проїзд, пенсіонер обов’язково повинен мати при собі пенсійне посвідчення. Саме цей документ є єдиною законною підставою для отримання пільги. У разі його відсутності водій або контролер має повне право вимагати оплату за квиток.
Що робити, якщо водій маршрутки вимагає гроші
Часто водії маршруток чи автобусів відмовляють у пільговому проїзді навіть після пред’явлення посвідчення. Юристка видання “На пенсії” Вікторія Гусакова радить не розгублюватися і діяти за таким алгоритмом:
- не виходьте із транспорту, адже ви маєте законне право на проїзд;
- попросіть водія надати документи, які б підтверджували існуюче обмеження на перевезення пільговиків;
- сфотографуйте номерний знак автобуса та інформаційну табличку перевізника, яка розміщена в салоні;
- повідомте про намір викликати поліцію за статтею 133-1 КУпАП або одразу зателефонуйте за номером 102.