life

Безкоштовний проїзд для пенсіонерів: де діє та як захистити свої права

Пенсіонери в Україні мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті та приміських електричках по всій країні, але виключно за умови наявності при собі пенсійного посвідчення.

Автор:
Карел Тетяна

Безкоштовний проїзд для пенсіонерів в Україні: види транспорту та захист своїх прав

Зміст статті

Пенсіонери в Україні мають законне право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Ця пільга є універсальною — вона діє на всій території країни та не залежить від місця вашої офіційної реєстрації. Отже, скористатися нею можна у будь-якому місті.

Який транспорт є безкоштовним

Пільговий проїзд для громадян пенсійного віку офіційно закріплений у постанові Кабінету Міністрів України “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування”. Згідно з цим документом, плату не стягують за проїзд у:

  • трамваях;
  • тролейбусах;
  • міських автобусах;
  • приміських електропоїздах (електричках).

Головна умова дії пільги

Щоб скористатися своїм правом на безкоштовний проїзд, пенсіонер обов’язково повинен мати при собі пенсійне посвідчення. Саме цей документ є єдиною законною підставою для отримання пільги. У разі його відсутності водій або контролер має повне право вимагати оплату за квиток.

Що робити, якщо водій маршрутки вимагає гроші

Часто водії маршруток чи автобусів відмовляють у пільговому проїзді навіть після пред’явлення посвідчення. Юристка видання “На пенсії” Вікторія Гусакова радить не розгублюватися і діяти за таким алгоритмом:

  • не виходьте із транспорту, адже ви маєте законне право на проїзд;
  • попросіть водія надати документи, які б підтверджували існуюче обмеження на перевезення пільговиків;
  • сфотографуйте номерний знак автобуса та інформаційну табличку перевізника, яка розміщена в салоні;
  • повідомте про намір викликати поліцію за статтею 133-1 КУпАП або одразу зателефонуйте за номером 102.
Поділитися цією статтею
Попередня стаття Антилопа Вчені зібралися «воскресити» тварину, яка вимерла понад 300 років тому
Наступна стаття знаки Зодіаку Гороскоп на 5 травня: час для сміливих рішень та змін

Зараз на головній

Останні новини

Вас може зацікавити