У 2022 році українським пенсіонерам перерахують виплати ще 5 разів: хто і скільки отримає

В поточному році українським пенсіонерам підвищать виплати ще 5 разів. Усі ці перерахунки буде проведено згідно із законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Про те, як у 2022 році зміниться розмір пенсій, розповіли у прес-службі Пенсійного фонду України.





Перший перерахунок , запланований ПФУ, буде проведено з 1 липня . Через збільшення ставки прожиткового мінімуму до 2027 грн, до такої ж суми підвищать і мінімальну пенсію. В той самий час максимальна пенсія зросте до 20270 грн, а надбавка за понадстаж – до 20,27 грн за кожен «зайвий» відпрацьований рік.

, запланований ПФУ, буде проведено з . Через збільшення ставки прожиткового мінімуму до 2027 грн, до такої ж суми підвищать і мінімальну пенсію. В той самий час максимальна пенсія зросте до 20270 грн, а надбавка за понадстаж – до 20,27 грн за кожен «зайвий» відпрацьований рік. Друге підвишення пенсій відбудеться з 1 жовтня . Воно буде пов’язане із збільшенням мінімальної заробітної плати до 6700 грн. У непрацюючих пенсіонерів старше 65 років, які мають стаж понад 30/35 років для жінок/чоловіків, підвищиться сума пенсії за віком.

відбудеться з . Воно буде пов’язане із збільшенням мінімальної заробітної плати до 6700 грн. У непрацюючих пенсіонерів старше 65 років, які мають стаж понад 30/35 років для жінок/чоловіків, підвищиться сума пенсії за віком. Третій перерахунок також буде проведено з 1 жовтня. Цього разу ПФУ встановить спеціальну компенсаційну виплату для пенсіонерів віком 70-75 років у розмірі 300 грн. Окрім того громадянам віком від 70 років зі стажем більше 30/35 років для жінок/чоловіків, мінімальну пенсію зафіксують на рівні 3000 грн.

Учетверте пенсії перерахують з 1 грудня . В рамках цього перерахунку непрацюючим пенсіонерам віком до 70 років, зі стажем понад 30/35 років для жінок/чоловіків, мінімальну пенсію збільшать до 2500 грн.

з . В рамках цього перерахунку непрацюючим пенсіонерам віком до 70 років, зі стажем понад 30/35 років для жінок/чоловіків, мінімальну пенсію збільшать до 2500 грн. П’ята підвишка чекає пенсіонерів також з 1 грудня і буде пов’язна із черговим збільшенням прожиткового мінімуму. Цього разу його встановлять на рівні 2093 грн. Відповідно мінімальна пенсія зросте до 2093 грн, максимальна – до 20 930 грн, а надбавка за понаднормовий стаж – до 20,93 грн за кожен відпрацьований рік.

Таким чином доходи пенсіонерів до кінця 2022 року виростуть, хоча і не для всіх це зростання буде суттєвим. У найкращому положенні як завжди опиняться громадяни, що отримують максимальну пенсію. Їхній дохід збільшиться майже на 2 тис. грн. А от українці, що змушені жити на мінімалку, за наступні півроку отримають менше 200 грн підвишки.