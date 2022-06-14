Не міняють долари: які купюри відмовляються брати в українських обмінниках
Не взяти можуть забруднені, порвані і навіть застарілі купюри.
В Україні обмінники відмовляються міняти долари, якщо їх стан не задовольняє певних вимог. Не приймають купюри у поганому стані, застарілі та такі, що викликають підозри щодо своєї автентичності. Які «бакси» не візьмуть в обміннику та що робити з цими банкнотами?
Згідно із рекомендацією Національного банку України обмінні пункти мають право не прийняти у клієнта валюту, у якої є певні недоліки. До таких недоліків належать:
- потертості;
- плями;
- крапки (навіть ті, які помітні лише на детекторі валют);
- розриви;
- обгорілі краї;
- рік випуску раніше 1996 р.
Якщо долари відмовилися прийняти в обміннику через підозри у їх автентичності, купюри можна віднести в банк, який проведе експертизу. Та в разі виявлення ознак підробки, працівники фінустанови будуть змушені повідомити поліцію, щоб вийти на слід фальшивомонетників.
Справжні доларові купюри які мають одне або кілька різних пошкоджень, також варто нести не в обмінник, а саме в банк. Щоправда українська фінустанова не зможе одразу ж обміняти цю купюру на гривні, або на нову грошову одиницю того ж номіналу. Проте банк може ініціювати процедуру інкассо.
Інкассо – це, простіше кажучи, обмін застарілих чи зіпсованих банкнот на нові за посередництвом іноземного банку. У клієнта приймають браковані долари та надсилають за кордон до банку-кореспондента, яким має повноваження на заміну купюр у цій валюті. Після здійснення такого обміну новенькі грошові знаки повертають власнику.
Варто зазначити, що цей процес може зайняти не один місяць. До того ж подорож валюти за кордон і назад обійдеться клієнту недешево. Комісія за послугу інкассо часом складає навіть до 50% від номіналу купюри, яку потрібно «оновити». Та інших варіантів у власника пошкодженої валюти немає.