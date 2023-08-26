Вчені знайшли страшні знахідки, які ховалися під пірамідою майя

Чотири місяці тому вчені виявили людські поховання біля підніжжя храму на території Мораль-Реформа в штаті Табаско, повідомляє INAH . Попередні антропологічні дослідження підтверджують, що принаймні дві людини були обезголовлені та принесені до храму-піраміди приблизно у 600-900 роках. н. е.

Під час розкопок, проведених на глибині 12 метрів під пірамідою, виявили 13 поховань. Це були людські черепи, фрагменти щелеп та кістки нижніх і верхніх кінцівок, що вказували на можливе обезголовлення та знерухомлення.

Морфоскопічний аналіз черепів встановив, що ці черепа належать чоловікам. Двоє з них належать людям віком від 17 до 25 років, для решти двох вік становить від 33 до 45 років. Для останнього черепа вік оцінюється не більше 25-35 років. Вік визначався з урахуванням аналізу ступеня зносу зубів.

Вчені повідомили, що черепи мали фізичну особливість, що підвищувала статус людей у ​​доколумбовому товаристві майя. Шинування голови у ранньому віці призводило до розвитку гіперостозу чи надмірного зростання кісток.

Щодо обезголовлювання, сліди горизонтальних надрізів виявлені на двох черепах в області краніоцервікального переходу. Ці сліди вказують використання гострого предмета для відсікання черепа. При цьому шийні хребці та нижня щелепа зберегли своє анатомічне розташування. Важко визначити, чи це пошкодження є причиною смерті, чи воно було завдано вже після смерті під час обряду розтину.

Щодо показників здоров’я та харчування, виявлено гіпоплазію емалі у зубів (послаблення зуба через недостатній розвиток емалі), що може вказувати на нестачу харчування або наявність інфекції в дитинстві. Також виявлено зубні відкладення (зубний камінь) на верхніх та нижніх різцевих зубах та наявність карієсу у трьох з них, що свідчить про споживання їжі, багатої на вуглеводи.

Деякі із поховань були вкриті червоним пігментом. Аналізи дозволять визначити, чи відповідають деякі знайдені у розкопках кістки нижніх та верхніх кінцівок одному чи кільком черепам.