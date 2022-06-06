Навіщо Північну Америку хотіли заселити бегемотами та чому з цього нічого не вийшло

1910 року Конгрес США серйозно обговорював можливість заселити деякі штати африканськими бегемотами. Американський законопроект про бегемотів – так офіційно називали цю ініціативу представника штату Луїзіана.





І це не було ні жартом, ні епатажною ідеєю парламентаріїв, які бажають заявити за будь-яку ціну про себе. Законопроект підтримав навіть Теодор Рузвельт. Але все ж таки бегемотам не довелося потрапити на простори південних штатів.

Навіщо хотіли завести бегемотів у США?

Що потім планували з ними робити?

Як були пов’язані бегемоти із проблемами так званої зеленої “чуми”?

Чому від ідеї відмовилися?

Зелена “чума”

До ідеї завезення бегемотів привели, здавалося б, зовсім далекі від цього події.

На Всесвітній виставці 1884 року у Новому Орлеані використали оригінальний рекламний трюк. У великому басейні плавали дуже симпатичні водні рослини з Південної Америки.

Будь-який бажаючий міг придбати розетку-другу для свого домашнього ставка. Продавці обіцяли, що рослина невибаглива і швидко прикрасить будь-яке водоймище.

Ейхорнія товстоніжна (Eichornia crassipes) із сімейства понтедерієвих справді симпатична і невибаглива. Її іноді називають водним гіацинтом, хоча вона до цього виду не має жодного стосунку. Але ще частіше ейхорнію називають водною чи зеленою “чумою”.

Щодня одна розетка дає тисячу відведень! За місяць вони перетворюються на мільйон, а за півроку — на трильйони розеток. Такої швидкості розмноження не спостерігалося в жодної рослини на планеті.

Тим, хто прополював кульбаби, буде страшно уявити, як на місці однієї рослини через день виявляється тисяча.

Спочатку радісні садівники роздавали ейхорнію друзям та знайомим. Але через кілька років проблема у південних штатах набула характеру катастрофи. Рослина просочилася в річки та озера, захопила їх. На Міссісіпі зупинялося судноплавство — кораблі було неможливо пробитися через зарості. Риба та інші рослини гинули.

Ейхорнію не брало ні пропалювання, ні скошування. Військові навіть підпалювали її, обливши нафтою. Ейхорнія перемагала все. На неї діяв лише один гербіцид, але для людей він такий небезпечний, що є забороненим.

Вдаримо бегемотами по гіацинту?

І тоді представник Луїзіани Роберт Ф. Бруссард запропонував Конгресу оригінальний вихід — завезти бегемотів.

Ці тварини славляться своєю здатністю поїдати величезну кількість водних рослин.

Буссард доводив, що ці тварини цілком здатні прижитися у південних штатах та врятувати їх від зеленої напасті.

У суспільстві розгорнулася полеміка,газети виходили з карикатурами та заголовками на тему завезення бегемотів.

Бегемотів не спитали!

Справді, бегемоти можуть освоїти нові території.

Наприклад, нещодавно з особистого зоопарку Пабло Ескобара в Південній Америці випустили чотирьох бегемотів — і вже їх численні нащадки захопили цілий район.

Але противники законопроекту справедливо заперечували Бруссарду: а хто перевіряв, що бегемоти будуть їсти лише ейхорнію, а чи не підуть спустошувати поля та городи? Тварини дуже агресивні та непередбачувані.

Навіть якщо вони винищуть всю ейхорнію — що робити з величезними стадами бегемотів?

Бруссард запропонував їх їсти! Він вважав, що після перемоги над зеленою “чумою” за рахунок бегемотів можна вирішити проблему дефіциту м’яса в США.

Як перемогти непереможне?

Але все ж таки ідею відхилили. Як показала історія – правильно. Пізніше в Африці поставили експеримент, відправивши бегемотів пастися в чагарнику ейхорнії. Вони її їдять, але вона розмножується все одно швидше.

Проблему зеленої “чуми” вирішили інакше. Вчені вирахували у Південній Америці комах , які їдять тільки цю рослину і нічого більше. Їх завезли до Луїзіани. З’ївши більшу частину заростей ейхорнії, комахи зникли самі собою.