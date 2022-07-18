Цього тижня Землю накриє потужна сонячна буря

Дослідники зафіксували на Сонці корональний викид маси. За оцінкою НАСА, він рухається у бік нашої планети і викличе бурю у вівторок 19 липня, пише Interesting Engineering.





За оцінкою НАСА, геомагнітна буря накриє Землю у вівторок, 19 липня, у першій половині дня. При цьому потужні полярні сяйва буде видно навіть у середніх широтах, вважають вчені. Крім того, тимчасово може порушитися робота систем геопозиціонування та радіозв’язку.

Корональний викид маси стався на Сонці у п’ятницю, 15 липня. Потужна вогненна «нитка» вирвалася із сонячної атмосфери в районі області 3058. Подія була зареєстрована космічною обсерваторією SOHO невдовзі після виверження.

Дослідники вважають, що з наближенням середини 11-річного циклу (2024-2025 роки) активність Сонця і кількість спалахів тільки зростатимуть.