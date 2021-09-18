Наука

Україна вперше візьме участь в місії на Місяць

18.09.2021
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«Укроборонпром» повідомив, що Україна приєдналася до програми космічної місії на Місяць. Це буде перша місія на природний супутник Землі, в якій братиме участь наша країна.


Політ повинен відбутися навесні 2022 року, пише РБК. Його організацією займеться британська компанія Spacebit. «Для нас велика честь бути тією командою, завдяки якій прапор України вперше в історії опиниться на поверхні Місяця», – зазначив виконавчий директор компанії.

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Перед польотом українські підприємства протестують обладнання перед його використанням на Місяці. Також українські фахівці створять надлегкі і надміцні механічні конструкції для обладнання місяцеходу.

В цілому, місія доставить на Місяць наукове обладнання для вивчення грунту, збору даних про магнітне поле та ін. Апарати будуть рухатися по місцевості великого кратера Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а також по темній плямі Oceanus Procellarum.

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18.09.2021
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