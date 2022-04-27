Наука

На Юпітері виявили величезну тінь

Вражаючий кадр із космічних глибин надіслала на Землю станція «Юнона».

27.04.2022
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Юпітер тінь

У той час, коли було зроблено знімок, космічний апарат «Юнона» знаходився на висоті близько 71 000 кілометрів над верхніми шарами хмар Юпітера. Про це йдеться  на офіційному веб-сайті NASA.


Крім дуже барвистого зображення планети, на цьому знімку є ще одна цікава деталь – тінь, що пропливає поверхнею гіганта, в лівій частині кадру. Зважаючи на розміри, вона належить досить великому об’єкту (хоча, порівняно з планетою, об’єкт все одно здається маленьким).

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Фахівці, вивчивши кадр, визначили, що тінь відкидає супутник Юпітера Ганімед.

Ганімед – сьомий супутник на відстані від газового гіганта і найбільший супутник у Сонячній системі. Його діаметр дорівнює 5268 кілометрам, що на 8% більше, ніж у Меркурія. При цьому маса Ганімеда становить лише 45% маси Меркурія, але серед супутників це все одно рекордне значення.

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27.04.2022
Менше хвилини
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