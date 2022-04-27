На Юпітері виявили величезну тінь

У той час, коли було зроблено знімок, космічний апарат «Юнона» знаходився на висоті близько 71 000 кілометрів над верхніми шарами хмар Юпітера. Про це йдеться на офіційному веб-сайті NASA.





Крім дуже барвистого зображення планети, на цьому знімку є ще одна цікава деталь – тінь, що пропливає поверхнею гіганта, в лівій частині кадру. Зважаючи на розміри, вона належить досить великому об’єкту (хоча, порівняно з планетою, об’єкт все одно здається маленьким).

Фахівці, вивчивши кадр, визначили, що тінь відкидає супутник Юпітера Ганімед.

Ганімед – сьомий супутник на відстані від газового гіганта і найбільший супутник у Сонячній системі. Його діаметр дорівнює 5268 кілометрам, що на 8% більше, ніж у Меркурія. При цьому маса Ганімеда становить лише 45% маси Меркурія, але серед супутників це все одно рекордне значення.