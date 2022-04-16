Вчені назвали терміни повного зникнення уламків “Титаніка”

Уламки найбільшого трансатлантичного лайнера Титанік, який затонув 110 років тому, можуть повністю зникнути до 2050 року. Такі терміни передбачили вчені в ефірі іспанського телеканалу RTVE .





За словами фахівців, незважаючи на те, що уламки судна знаходяться під захистом ЮНЕСКО , їхній стан стрімко погіршується через підводні бактерії Halomonas titanicae.

Як заявив океанограф Франсіско Лопес, дія цієї групи мікроорганізмів на металеві конструкції лайнера провокує повне зникнення деяких елементів лайнера.

Підводний археолог з Університету Кадіса уточнив, що забезпечення збереження уламків є дуже важким завданням, оскільки вони знаходяться на глибині чотирьох тисяч метрів.

Раніше в серпні 2021 року в музеї Титаніка в американському штаті Теннессі на відвідувачів впала стіна у вигляді айсберга. Внаслідок пригоди постраждали троє людей. Всі вони були доставлені до лікарні. Після НП музей закрили на день.

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