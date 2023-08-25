Шокуюча знахідка: у німецьких лісах сфотографували оголену людину-вовка

Двоє мешканців Хальберштадта під час прогулянки в горах Гарц у Німеччині натрапили на таємничу людину-вовка. Брудна людська постать вийшла з лісу і сіла на пісок, повідомляє видання Bild .
«Коли ми досягли піщаних печер, ми побачили людину-вовка. Він стояв на вершині однієї з печер, тримаючи в руках довгу дерев’яну палицю, схожу на спис» , – розповів 31-річний чоловік.
Його супутниця додала, що зустріч тривала близько десяти хвилин. При цьому весь цей час самітник не зводив з них очей.
Місцеві жителі пояснили, що насправді це самітник, який багато років живе далеко від цивілізації. Місцеві регулярно натикаються в лісі на його оселі та вириті ями для багаття. Проте сфотографувати чоловіка раніше не вдавалося.
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