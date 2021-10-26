Стало відомо, чому в Австралії всі таксисти возять сіно у багажнику

Національні звички — благодатний ґрунт для подиву, адже подекуди звичайні речі для представників одних країн здаються дивними та нелогічними для іноземців. Наприклад, австралійські таксисти завжди возять із собою у багажнику сіно. Для чого ж вони це роблять?





Історична звичка

Виявляється, така особливість водійської поведінки є обов’язковим правилом в Австралії, яка, до речі, багата на такі незвичайні заборони та зобов’язання.

Дивно, що ця звичка йде корінням ще в ті часи, коли не було автомобілів, а єдиними транспортними засобами виступали візки з кіньми. Сіно в цьому випадку виступало додатковим прийомом їжі для тварини, яка втомлювалася від частих поїздок і чисто фізично потребувала їжі, як джерела сил і енергії.

Тому можна сказати, що це зобов’язання є історично сформованою звичкою австралійців.

Юридична закріплена традиція

Однак, зараз потреби в такій харчовій провізії немає, адже на конях давно ніхто не їздить. Але якщо інспектор поліції зупинить водія таксі і не побачить у нього в багажнику сіна, автолюбителю можуть виписати штраф або взагалі позбавити ліцензії.

Виявляється, що законодавство просто не змінювали і не вносили в нього правки ще з тих самих історичних часів. Візники як професія вже давно зникли, а закон на сіно залишився. От і доводиться австралійським таксистам завжди мати при собі сіно, щоб їх не позбавили ліцензії та прав за порушення такого дивного закону.

Австралія – держава дивацтв

Закон із сіном для таксистів, який за фактом тепер уже не потрібен у сучасних реаліях, не є єдиною дивністю цієї країни. Простим жителям теж доводиться часом робити дивні зобов’язання.

Наприклад, в Австралії людям не можна займатися складанням гороскопів, астрологічних карт, ворожінням на картах Таро. Якщо людина буде помічена за подібними справами, то її офіційно юридично визнають чаклуном і змушують виплачувати штраф за незаконну діяльність.