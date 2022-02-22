Історики розповіли про шалене піратське покарання, яке здавалося гуманним, але тільки на перший погляд

Бути кинутим на піщаній мілині або на безлюдному острові з невеликою кількістю їжі, води та зарядженим пістолетом – жах.





Карибське море багате розповідями про різні малодосліджені безлюдні острови, на яких нерідко знаходили останки тих нещасних, яким не пощастило бути врятованими. Іноді дослідники знаходили піратські скелети, які мертвою хваткою все ще стискали у своїй кисті розряджені пістолети, які, очевидно, використовуються для того, щоб покласти край своєму нестерпному болю від голоду, спраги і нескінченного відчаю.

У світі піратів марунінг вважався одним з найм’якших покарань, що застосовується до людини за порушення піратського кодексу, яке хоч з боку і здається проявом якогось гуманізму, насправді було нічим іншим, як смертним вироком.

Але докладніше про це ми розповімо у нашій новій статті.

Що означає слово “марунінг”?

Слово Marooning на піратському сленгу означало “перебувати там, звідки не можна втекти” і вперше воно з’явилося в письмовій формі приблизно в 1709 році. Деякі історики припускають, що воно є спотворенням іспанського слова cimarrón, що означає домашню тварину, яка “здичіла”.

Як ви зрозуміли, марунінг означав розміщення людини, яка провинилася (часто ще користується повагою), на безлюдному острові або на піщаній косі під час відливу. Їй давали трохи їжі, води або рому і заряджений пістолет з однією або двома кулями, щоб вона могла покінчити життя самогубством і припинити свої страждання, якщо того забажає.

Ця піратська милість дозволяла людині “стати губернатором острова” і нерідко в жартівливій формі використовувалася піратами як останні слова, сказані людині, яку висаджували на острові.

Хоча це звучить досить суворо, насправді, як ми вже згадували вище, це був м’який метод покарання, який пірати могли комусь запропонувати. Вважається, що марунінг застосовувався лише до тих людей, які порушили піратські правила, підвели команду, зробили негідний вчинок, але так чи інакше ще мали авторитет і пошану деяких членів команди. Про це згадується в листах піратських капітанів Бартолом’ю Робертса (Чорного Барта) та Джона Філліпса.

У порівнянні з тим, що вас (як порушника правил) могли протягнути під кілем, повісити або забити палицями, покарання у вигляді висадження на безлюдному острові вже не здається такою жахливою ідеєю.

Підсумок такого покарання не завжди був передбачуваним

Наприклад, відомо, що втомившись від божевілля і маніячної поведінки Неда Лоу, одного з найжорстокіших і найнебезпечніших піратів в історії, власна команда напоїла і висадила свого капітана на безлюдний острів, а потім здала його за винагороду французам, які успішно підібрали його і повели на Мартинік.

Нерідко марунінг пірати застосовували у разі заколоту та усунення колишнього керівництва. Як, наприклад, зробив пірат Джек Рекхем, який підняв бунт і став капітаном з урахуванням отримання більшості голосів. Він виявив повагу до колишнього капітана та його лояльних людей, висадивши їх у відкритому океані у шлюпках з достатньою кількістю провізії.

До речі, альтернативою тому, щоб залишити людину на суші, було залишити її у відкритому океані чи морі у маленькому човні без весел чи з одним веслом. Повністю усвідомлюючи, що спрага і голод – це все, чого людині доведеться чекати, деякі моряки просили негайно застрелити їх.

Однак, хоч виявитися одному у відкритому океані або на безлюдному острові – це гарантований смертний вирок, нерідко були випадки і порятунку цих бідолах. Найвідомішим моряком, що врятувався, був колишній пірат Олександр Селькірк, якого врятувало англійське судно “Герцог”, з капітаном Вудсом Роджерсом на островах Хуана Фернандеса в Тихому океані в 1704 році. Вважається, що саме ця людина стала прототипом для створення знаменитого Робінзона Крузо у знаменитій книзі Даніеля Дефо.

Випадків таких вдалих порятунку було достатньо, комусь вдавалося побудувати саморобний пліт і згинути у відкритому морі, хтось опускався до канібалізму (якщо на острів висаджували кількох людей). Але звичайно найчастіше ніхто не рятував цих людей і їхній кінець був одним.

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