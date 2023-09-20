Стало відомо скільки супутників Starlink впало на Землю за останні 2 місяці

Starlink, компанія Ілона Маска, що пропонує підключення до Інтернету у будь-якій точці світу, вже вивела на орбіту понад 5000 супутників. Але супутникове угруповання дуже швидко скорочується через сонячні бурі. Усього за два місяці на Землю впало понад 200 супутників і з цим мало що можна зробити.

Останніми місяцями сонячна активність зросла. Сонячні бурі стають дедалі частішими та потужнішими, і вчені не зовсім розуміють, чому. Вони досягають Землі за лічені хвилини, генеруючи в атмосфері електромагнітні розряди, які можуть перевантажити лінії електропередач, вимкнути інтернет та порушити роботу інших комунікаційних систем.

Starlink та проблема сонячних бур

У випадку з супутниками Ілона Маска потужні сонячні бурі збільшують щільність атмосфери, через що супутники, що рухаються низькою навколоземною орбітою, потрапляють у пастку земного тяжіння, зриваються і згоряють. Як пояснює сама Starlink, з усього цього тішить лише те, що вони не залишаються на орбіті як космічний сміття.

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За даними сайту SatelliteMap, який відстежує абсолютно всі супутники в космосі, Starlink запустила 5017 супутників , але в робочому стані зараз лише 4166 – 569 було знищено сонячними бурями та іншими проблемами. З 15 липня минулого року, тобто за останні два місяці, компанія втратила понад 200 супутників (зелені та червоні на карті).

Для Ілона Маска це болісна втрата не лише через вартість супутника. Найбільша стаття витрат – це їхнє виведення на орбіту за допомогою ракет SpaceX. Як пояснює Wccftech, здатність SpaceX виводити супутники Starlink на орбіту останніми роками знизилася. Спочатку фірма могла запускати до 60 супутників за допомогою кожної ракети, але через модернізацію Falcon 9, а також те, що друге покоління супутників побільшало і стало важче, в даний час ракета може вивести на орбіту тільки 22 супутники одночасно. Це означає, що для заміни 200 одиниць, знищених сонячними бурями, SpaceX доведеться провести дев’ять запусків. Кожен із них коштує десятки мільйонів доларів, тому витрати Starlink величезні. Якщо додати до цього, що Starlink набагато менше клієнтів, ніж пророкував Ілон Маск кілька років тому, то здається, що справи у компанії-новатора йдуть непросто.