В космосі знайшли планету з трьома сонцями

Зоряна система отримала назву GW Orionis. Вона розташована в сузір’ї Оріона на відстані приблизно 1300 світлових років від Землі. Вперше про її існування дізналися в вересні 2020 року, але зараз стало відомо більше фактів про цю дивину, пише Live Science.

Дві зірки в GW Orionis обертаються навколо одна одної. За словами дослідників, вони рухаються по такій вузькій подвійний орбіті, що часто виглядають як одна велика зірка.

Третє небесне світило обертається навколо перших двох на куди більшій відстані від них.

Нове дослідження показало, що всередині потрійної зоряної системи також може знаходитися молода екзопланета. Її розмір можна порівняти з Юпітером. Вчені припускають, що вона утворилася всередині одного з пилових кілець зоряної системи.

Не виключено, що в майбутньому планета порушить гравітаційний баланс складної системи GW Orionis.