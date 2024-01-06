Вчені розрахували відсоток вірогідності загибелі людства через штучний інтелект

Опитування було проведене серед 2778 провідних учених у галузі дослідження штучного інтелекту.

Учені побоюються, що в міру свого розвитку штучний інтелект вирішить позбутися людства. Шанс того, що так станеться, фахівці оцінюють у 5%. Однак це перспектива віддаленого майбутнього.

А що в короткостроковій і середньостроковій перспективі? Усе буде чудово. Уже 2030 року нейромережі зможуть генерувати цілі книги, які потраплятимуть до списків бестселерів. А у 2033-му роботи з ШІ зможуть збирати конструктори LEGO. На участь ШІ в хірургічних операціях чекати доведеться аж до 2063 року.

Щодо негативних наслідків розвитку ШІ, то вчені бояться, що нейромережі можуть використовувати для контролю чисельності населення, створення вірусів, розроблення потужної зброї, а також для поширення недостовірних даних через мережу.