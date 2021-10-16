Науковці показали п’ять найзагадковіших фотографій з Марса

Марс – одна з найзагадковіших і дивних планет Сонячної системи. Відправлені туди марсоходи і супутники неодноразово надсилали на Землю дивні та загадкові фотографії, які спочатку вражали навіть вчених. Від цього зазвичай були в захваті уфологи і прихильники теорії наявності на Марсі розумного життя, яке ховається від нас. Тому в цій статті ми розберемося, що ж такого приховують п’ять найзагадковіших фотографій Марса.





Марсіанський ліс

Ці, так би мовити, “лісосмуги” в районі північного полюса Марса сфотографував апарат Mars Reconnaissance Orbiter в квітні 2008 року, а наприкінці 2015 року зображення було опубліковано NASA в розділі Astronomy Picture of the Day. Це фото більше схоже на абстрактну картину або на темні дерева, які піднімаються з поверхні Марса.

Темно-коричневі прожилки дійсно дуже схожі на стовбури дерев, але насправді це всього лише оптична ілюзія. Вчені вважають, що ці “дерева” з’явилися в результаті танення сухого льоду (тверда форма вуглекислого газу), що знаходиться на вершині дюн. Цей процес оголює бурий пісок, який залишає дивні сліди, сповзаючи вниз по схилах дюн, утворюючи ілюзію дерев.

Марсіанська риба

У 2016 році марсохід Curiosity зробив цю фотографію поверхні Марса. Серед скель і уламків гірських порід можна було побачити скам’янілі останки риби з роздвоєним хвостом. Уфологи прийшли в невимовний захват від такої знахідки. Адже існує багато припущень, що на Марсі навіть був справжній океан рідкої води.

Але NASA швидко розчарувала всіх. Виявилося, що ця “риба” насправді звичайний камінь, а його дивна форма – це всього лише гра світла і тіні.

Марсіанські ложки

Ці ложки, сфотографовані марсоходами, теж були грою світла і тіні. Всі ці камені є результатом впливу на марсіанський грунт різних атмосферних і навіть космічних явищ, таких як: вітри, радіація, ультрафіолет, перепади температур і т.д. Також, як було сказано раніше, вчені не виключають той факт, що на Марсі колись могла існувати вода в рідкому стані, тому вона цілком могла впливати на геологію цієї планети і виточити камені самих різних форм.

Обличчя на Марсі

Всім знайоме обличчя на Марсі, сфотографоване станцією Вікінг-1 в 1976 році, призвело до появи великої кількості псевдонаукових і уфологічних теорій про древні марсіанські цивілізації. Про це було написано безліч книг і знято кілька фільмів.

Форму цієї гори вчені давно дослідили і виявилося, що це всього лише результат взаємодії скель з різними природними явищами, а не штучний об’єкт. Специфічна форма гори, гра світла і тіні, а також наша багата уява намалювали нам картинку обличчя. Вчені давно всім представили фото цього об’єкта у великій якості і при іншому освітленні (приклад фото нижче), але уфологи досі продовжують досліджувати знімки сорокарічної давності.

Статуя жінки на Марсі

Це фото (головне фото до цієї статті) було зроблено в 2007 році марсоходом Spirit. Одні блоги про НЛО опублікували безліч статей про цю, так звану, “жіночу фігуру – монумент, зроблений інопланетянами”, інші ж писали про снігову людину жіночої статі. Але здоровий глузд нам говорить, що це оптична ілюзія, схожа на людський силует.

Всі вище згадані предмети, сфотографовані на поверхні Марса, є хорошим прикладом парейдолії – зорової ілюзії при якій людина сприймає невиразний і незрозумілий для глядачів або навіть слуховий образ як щось виразне і певне. Той самий ефект працює, коли ми вдивляємося в форми хмар і бачимо там фігури людей або тварин.