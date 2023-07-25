Білл Гейтс запустив свій завод з вирощування комарів, яких потім випускає на волю

Є безліч тварин до яких люди відчувають особливу ворожість. Наприклад, змії, щури, павуки чи комарі – звичайно, всі розуміють, що вони потрібні для екосистеми планети, але чесно кажучи, без цих істот життя було б трохи прекраснішим. Тим більше, що багато хто з них може бути смертельним для людини. Зокрема комарі, які переносять лихоманку Денге та інші віруси. Білл Гейтс роками намагався з цим боротися і прийшов до використання дуже цікавого методу.

Москітна фабрика Білла Гейтса

Усередині непримітної двоповерхової будівлі в Медельїні, Колумбія, вчені проводять довгі години в лабораторіях, де вирощують мільйони комарів. Дослідники стежать за тим, щоб потреби комах задовольнялися на всіх стадіях їх розвитку – від личинок до лялечок та дорослих особин – підтримуючи їх у теплі та щедро годуючи рибним борошном, цукром та, звичайно ж, кров’ю.

Потім вирощених на фермі комарів випускають для розмноження з комарами, що у дикій природі . Чому? Ні, Білл Гейтс не хоче, щоб комарі живцем зжерли людство. Це потрібно, щоб урятувати життя мільйонів людей.

Комарі, «вироблені» в лабораторії, переносять бактерії, які називають Wolbachia . Розмножуючись із дикими комарами вони блокують передачу лихоманки Денге та інших вірусів, таких як Зіка, Чікунгунья та жовтої лихоманки, людині, тим самим рятуючи життя мільйонів людей від небезпечних захворювань.

Ефективність рішення дивує

У 2022 році з’явилося дослідження, що доводить, наскільки важливою є діяльність лабораторій такого типу. Комарі, які переносять Wolbachia, знизили кількість випадків лихоманки Денге в місті Джокьякарті (Індонезія) на 77%, а кількість госпіталізацій у зв’язку з Денге – на 86%. У новому дослідженні, проведеному в Медельїні (Колумбія), кількість випадків Денге скоротилася на 89% з того часу, як у 2015 році там були випущені комарі Wolbachia.

Всесвітня програма боротьби з вірусами випускає комарів, що вирощуються в 11 країнах: Бразилії, Колумбії, Мексиці, Індонезії, Шрі-Ланці, В’єтнамі, Австралії, Фіджі, Кирибаті, Новій Каледонії та Вануату. Що незвичайного в комарах, що несуть Wolbachia, так це те, що як тільки їх вивільняється достатня кількість, рішення стає самопідтримується з простої причини: Wolbachia успадковують і поширюють наступні комарів покоління.

Однак, незважаючи на досягнення вчених, навіть сьогодні вірус Денге вражає до 400 мільйонів людей і вбиває близько 20 000 людей на рік.

Спори

Кілька років тому ідея застосування комарів як союзника проти хвороб здавалася шаленою. Але зараз протистоять їй переважно конспірологи. Вони стверджують, що Білл Гейтс за допомогою вирощених на фермі комарів поширює або може поширювати віруси, які досі невідомі людству. Жодних підтверджень у цієї теорії немає.