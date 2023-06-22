Один із страхів людей, які чекають на операції чи медичні маніпуляції під наркозом — прокинутися раніше часу і зазнати болю.

Чи можливе таке?

Що буде, якщо наркоз закінчиться і людина прокинеться під час операції?

Винахід анестезії 170 років тому здійснив переворот у медицині. До цього операції використовувалися лише у критичних випадках. Людина не могла довго терпіти біль, помирала від шоку.

Тому хірурги робили лише те, на що не потрібно багато часу. Або операції, без яких пацієнт у будь-якому разі помер.

Анестезія відкрила нові горизонти для хірургії та маніпуляцій, вона врятувала мільйони людей. Але остаточно дія цих речовин незрозуміла.

При звичайних снодійних людина все одно відчує біль. Анестетики якимось чином відключають передачу імпульсів у мозок.

Вчені порівнюють це з монітором, який не приєднаний кабелем до системного блоку.

Організм сигналізує про біль. Але інформація у мозок не виводиться.

При точних операціях додатково людині можуть вводити міорелаксанти. Вони розслаблюють усі м’язи, щоб тіло не смикнулося рефлекторно в самий невідповідний момент.

При цьому людина перебуває ніби в паралічі.

Так як розслабляються всі м’язи, то дихання здійснюється примусово – в рот вставляють трубку, що подає кисневу суміш.

Я не сплю!

Анестезія рятує життя.

Але описано випадки, коли з невідомих причин людина прокидається під час операції.

Щоб розрахувати дозу, потрібно врахувати багато факторів — вагу, вік, звичку курити або вживати алкоголь, ліки, що приймаються, і так далі.

Іноді анестетика не вистачає. І свідомість повертається на завершальному етапі операції. Пацієнти кажуть, що наприкінці вже чують голоси медиків, усвідомлюють те, що відбувається. Це не критично — основну роботу вже завершено.

Але якщо одночасно були введені міорелаксанти, більшість людей лякається, зрозумівши, що тіло не підкоряється, навіть вдихнути самостійно неможливо.

Але зафіксовано й інші випадки. Бувало, що пацієнт із незрозумілих причин прокидався не наприкінці, а на самому початку операції.

Стали відомі спогади американки Донни Пеннер. Вона прокинулася до того, як лікар розпочав операцію. Через міорелаксанти не могла поворухнутися. І відчувала біль.

Донна розповідає, що була певна — вона зараз помре. Їй вдалося лише ворухнути ногою, але персонал не надав цьому значення. Жінка вижила, але зазнала психологічної травми.

Є і не підтверджена версія, яка по-іншому пояснює механізм анестезії. Відповідно до неї він зводиться до амнезії. Тобто багато людей відчувають біль, але під впливом препаратів про це забувають. Таку гіпотезу намагаються перевірити за допомогою практики ізольованої руки — в одну кінцівку не подають релаксант, щоб людина могла подавати сигнали.

Національний аудит

Під впливом поодиноких скарг пацієнтів у кількох країнах світу було проведено національний аудит системи анестезії.

Спеціальні команди опитували людей після операцій.

З’ясувалося, що випадки пробудження під анестезією дуже рідкісні. У статистиці такі показники називають зникаючими – одна людина з 19 тисяч. При цьому далеко не всі пацієнти, що прокинулися, відчували біль — лише 70%.

Втім, вчені вважають такі дані не є точними. Під впливом препаратів у людей можуть бути як помилкові спогади, і навпаки — амнезія.

У будь-якому разі за результатами національних аудитів було сформовано рекомендацію – інформувати пацієнтів під анестезією. Щоб навіть зіткнувшись із рідкісним явищем пробудження, люди розуміли, що відбувається, і менше лякалися.