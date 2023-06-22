Батискаф з мільярдерами, що затонув, керувався ігровим контролером від ПК

Туристичний підводний човен компанії OceanGate Expeditions, який затонув під час екскурсії до місця поховання «Титаніка», керувався ігровим контролером для ПК Logitech F710. Про це повідомляє видання ArsTechnica.

Журналісти дізналися про це, звернувши увагу на репортаж CBS Sunday Morning від 2022 року, в якому репортер Девід Пог відвідує батискаф «Титан» компанії OceanGate Expeditions. У ньому командир судна та засновник OceanGate Expeditions Стоктон Раш проводить екскурсію журналісту та розповідає про його влаштування.

Коли розповідь Раша доходить до системи управління підводним човном, він бере в руки бездротовий контролер Logitech F710 з подовженими стиками саморобними і каже: «Ми керуємо всім цим за допомогою цього ігрового контролера».

Logitech F710 виробляється та продається з 2010 року. В Україні вона продається за 2500 гривень. ArsTechnica пише, що незабаром після того, як ЗМІ почали публікувати інформацію про незвичайну деталь батискафу OceanGate Expeditions, запаси Logitech F710 почали швидко закінчуватися в різних онлайн-магазинах.

Підводний човен «Титан» зник 19 червня 2023 року. На його борту перебувають п’ятеро людей: британський мільярдер Хеміш Хардінг, президент OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французький акванавт Поль-Анрі Наржоле, а також пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд та його 19-річний син Сулейман.