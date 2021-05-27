Xiaomi анонсувала навушники Redmi AirDots 3 Pro з шумозаглушенням

Китайська компанія Xiaomi відразу слідом за новим смартфоном вирішила анонсувати і TWS-навушники Redmi AirDots 3 Pro. Цей пристрій став вдосконаленою версією вже існуючого в модельному ряду компанії пристрою. Однак у новій версії присутня система активного шумозаглушення до 35 дБ, режим прозорості і функція бездротової зарядки кейса. Також важливою перевагою стало зниження затримки звуку, що дуже важливо для геймерів.





Присутній захист від вологи IPX4, а вага навушників склала 4.9 грам. Якість звуку і його глибина забезпечені 9-мм драйверами. Підключаються навушники через Bluetooth 5.2.

Без підзарядки Redmi AirDots 3 Pro здатні пропрацювати до 28 годин з урахуванням кейса. У Китаї навушники почнуть продаватися вже 11 червня в білому і чорному кольорі. Обійдуться вони приблизно в 1700 гривень.