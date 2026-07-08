Під океаном знайшли «восьмий континент» Землі: він більший за Індію

Науковці дедалі впевненіше говорять про існування ще одного континенту на Землі — Зеландії. Це величезний фрагмент давнього суходолу, який нині майже повністю перебуває під водами південно-західної частини Тихого океану. Його площа становить близько 5 млн кв. км, тобто Зеландія більша за Індію і приблизно дорівнює двом третинам Австралії.

Головна особливість цього континенту в тому, що близько 95% його території знаходиться під водою. Над поверхнею океану залишилися лише окремі частини, найбільша з яких — Нова Зеландія. Саме тому Зеландія довго залишалася майже «невидимою» для широкої аудиторії, хоча геологи вивчали її протягом багатьох років.

Останні дослідження були зосереджені на північній частині Зеландії. Вчені брали зразки порід із морського дна в районі хребта Фервей та Коралового моря. Серед них були пісковики, алевроліти, вапняки і базальтові породи. Завдяки датуванню, геохімічному аналізу та вивченню магнітних аномалій дослідники змогли уточнити геологічну карту цього прихованого континенту.

Зеландія колись була частиною Гондвани — давнього суперконтиненту, до якого також входили сучасні Австралія, Антарктида, Африка та Південна Америка. Приблизно 80 млн років тому вона почала відділятися, а згодом її континентальна кора настільки розтягнулася і стоншилася, що значна частина суходолу опинилася нижче рівня океану.

Дослідники вважають, що вивчення Зеландії важливе не лише для геології. Осади на дні цього давнього континенту можуть розповісти більше про стародавній клімат Землі, зміну рівня океану та формування океанічних течій. Навіть якщо Зеландія ніколи не підніметься над водою, її повне картування стало важливим кроком у розумінні історії нашої планети.