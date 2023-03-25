Експерти з дієтології запропонували методи вживання солодкого без набору ваги

Європейські дослідники з’ясували, як люди, схильні до переїдання солодкого, можуть продовжувати насолоджуватися улюбленими ласощами, не набираючи при цьому зайву вагу, спираючись на результати свого дослідження.

Як повідомляє арабська газета Al Jadeed з посиланням на дослідження, ключовим моментом є фізична активність після споживання солодкої та калорійної їжі. Це може допомогти спалити надлишок спожитих калорій.

Ось кілька прикладів активностей, які можна робити після вживання солодощів:

Прогулянка на свіжому повітрі або по сусідству

Підйом і спуск по сходах.

Крім того, споживання солодощів разом з продуктами, багатими на білок або клітковину, може допомогти поліпшити чутливість до інсуліну, запобігаючи підвищенню рівня цукру в крові після їжі. Додавання кількох столових ложок оцту до їжі також може посилити цей ефект.

Ще одна порада – врівноважити висококалорійні солодощі може споживанням зеленого чаю або пробіотиків, які можуть підтримати травлення і загальний стан здоров’я.