Користь чи шкода: в TikTok набуває популярності ходьба задом наперед

У соціальних мережах набирає популярності ходьба задом наперед як спосіб зміцнення тіла і мозку. Але чи дійсно це так з точки зору науки?

TikTok не завжди є надійним джерелом інформації про здоров’я. Проте з користю ходьби задом наперед погоджуються і фахівці в галузі охорони здоров’я.

Фізіотерапевт Крістін Холк з Atlantic Sports Health в Нью-Джерсі зазначає, що насправді ходьбу задом наперед лікарі рекомендують уже кілька десятиліть. Особливо корисна така ходьба для літніх людей, які часто страждають від болю в суглобах. Інші експерти стверджують, що цей метод ходьби незалежно від віку допомагає зміцнити нижню частину тіла.

Ходьба задом наперед допомагає задіяти інші групи м’язів, ніж при звичайній ходьбі. Також знижується тиск на коліна. Ще сильніше починають працювати під час ходьби задом наперед м’язи передньої частини стегна – квадрицепси. У результаті біль у коліні у людей може зменшитися, те ж саме стосується напруження м’язів. Важливо, що така ходьба знижує тиск на внутрішній бік коліна, де в багатьох літніх людей розвивається артрит.

Рухаючись задом наперед, ви також зміцните сідниці, розтягнете згиначі стегна (група м’язів, що беруть участь у підтримці постави, рівноваги і в стабілізації нижньої частини хребта), поліпшите свою здатність відчувати положення тіла в просторі. Ходьба задом наперед змушує вас постійно думати, куди ви йдете, тому мозок змушений збирати більше інформації про зовнішній світ, ніж зазвичай.