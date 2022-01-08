Китайська електростанція змогла уповільнити обертання Землі

Внаслідок різних природних процесів швидкість обертання Землі навколо своєї осі постійно трохи коливається, але в середньому залишається незмінною. На неї можуть впливати різні фактори: землетруси, урагани, виверження вулканів, навіть люди та їхні рухи впливають на швидкість обертання Землі, щоправда, дуже незначно. Проте, китайська електростанція “Три ущелини” змогла збільшити тривалість дня на 0.06 мікросекунди. Ця цифра здається маленькою, але вплив локальної електростанції на всю планету не може не дивувати.





Електростанція “Три ущелини” була побудована відносно недавно і є найбільшою гідроелектростанцією в Китаї. Її потужність може досягати 22,5 ГВт, чого вистачить, щоб забезпечити енергією цілі області України. Для Китаю ж, з його щільністю населення, дана електростанція не має такого великого значення, але також дозволила забезпечити електроенергією мільйони людей.

То чому ж така станція змогла сповільнити обертання Землі?

Тут можна здійснити аналогію з фігурним катанням. Коли фігурист розставляє руки, він обертається повільніше та збільшує період обертання, а коли притискає руки ближче до грудей – прискорюється. Це наслідок розподілу маси тіла, що щільніше вона стиснута, то швидше обертається тіло і навпаки. Це можна перевірити і вдома, якщо у вас є крісло, що обертається. Якщо розкрутитися на ньому, розставивши руки в сторони, а потім різко притиснути їх до себе, то ви побачите, як різко збільшитися швидкість обертання. Притискаючи руки до тіла, ми зменшуємо свій момент інерції, збільшуючи швидкість обертання.

Така сама ситуація і зі станцією “Три ущелини”. При піднятті 39 млрд тонн води на висоту 175 метрів збільшився момент інерції Землі, швидкість її обертання зменшилася, а період обертання зріс на 0.06 мікросекунди. Даний рух маси зрушив північний і південні полюси на 2.3 сантиметри, що не є критичним результатом, адже полюси і так постійно зсуваються.

Насправді період обертання Землі постійно змінюється, що компенсує вплив гідроелектростанції, тому її наявність не загрожує Землі жодним чином, крім забрудненням довкілля, що досить помітно за станом місцевості, де вона розташована. Однак, той факт, що споруджена людиною конструкція змогла досить суттєво вплинути на поведінку нашої планети є досить цікавою.