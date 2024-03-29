Актуально для України: названо важливу причину прискореного старіння
Учені виявили, що низький дохід пов’язаний зі швидшим старінням білої речовини мозку.
З віком рівень білої речовини знижується, але життя в бідності прискорює цей процес. Дослідження проводилося за участю 751 людини віком від 50 до 91 року.
Люди з бідних сімей мали більше ознак старіння білої речовини на МРТ-скануванні та набрали менше балів у когнітивних тестах.
При цьому важливо розуміти, що біла речовина дуже важлива для передачі сигналів у мозку. Життя в бідності вже давно пов’язане з поганим здоров’ям і швидшим зниженням когнітивних функцій.
Дослідники виявили, що кількість волокон від кожного нейрона і ступінь захисту цих волокон впливають на руйнування білої речовини.
У людей з вищими доходами ці маркери старіння не чинили такого негативного впливу на когнітивні здібності.
Повідомляється, що фінансова стабільність служить свого роду буфером проти зниження когнітивних здібностей.
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