Актуально для України: названо важливу причину прискореного старіння

Учені виявили, що низький дохід пов’язаний зі швидшим старінням білої речовини мозку.

З віком рівень білої речовини знижується, але життя в бідності прискорює цей процес. Дослідження проводилося за участю 751 людини віком від 50 до 91 року.

Люди з бідних сімей мали більше ознак старіння білої речовини на МРТ-скануванні та набрали менше балів у когнітивних тестах.

При цьому важливо розуміти, що біла речовина дуже важлива для передачі сигналів у мозку. Життя в бідності вже давно пов’язане з поганим здоров’ям і швидшим зниженням когнітивних функцій.

Дослідники виявили, що кількість волокон від кожного нейрона і ступінь захисту цих волокон впливають на руйнування білої речовини.

У людей з вищими доходами ці маркери старіння не чинили такого негативного впливу на когнітивні здібності.

Повідомляється, що фінансова стабільність служить свого роду буфером проти зниження когнітивних здібностей.