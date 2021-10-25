Наука

Лікар розповів про секретний спосіб добре висипатися. Що таке метод 10-3-2-1?

25.10.2021
1 хвилина на прочитання
Сон

Лягаєш в ліжко, закривши очі, рахуєш овечок – і довго не можеш заснути. Проблеми зі сном є у безлічі людей, причому виникати вони можуть навіть після напруженого робочого дня, коли організм втомився і хоче відпочити.


Напихати себе снодійним – не дуже хороша ідея: це і для організму шкідливо, і можна звикнути так, що заснути без таблеток потім взагалі не вийде. Більш правильний і ефективний метод недавно виклав в своєму Тіктоці англійський лікар Каран Радж. У ньому немає ніяких препаратів і складних дій – все полягає у вибудовуванні правильного фізіологічного режиму для організму.

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Потрібно послідовно відмовитися від всіх подразників, які можуть спровокувати втрату сну. Свою методику лікар назвав 10-3-2-1.

Ось що тут означають ці цифри:

За 10 годин до сну – відмовляємося від кофеїну. Саме стільки часу потрібно для усунення стимулюючого ефекту і виведення речовини з організму.

За години – перестаємо їсти висококалорійну їжу, щоб не було печії і прокидання вночі.

За години – повністю припиняємо займатися будь-якими робочими питаннями. Це головний подразник, який заважає нам розслабитися.

За годину – прибираємо гаджети, вимикаємо телевізори та монітори. Мерехтіння дисплеїв заважає організму виробляти мелатонін – гормон, що впливає на регуляцію денного циклу.

У першу добу відео зібрало понад 100 000 переглядів. Правда, корисні поради багато хто визнав нездійсненними: люди, що живуть в звичайному режимі «будинок-навчання / робота-відпочинок», сказали, що не готові відмовитися від серіалів і серфінгу інтернету перед сном.

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25.10.2021
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