Лікар розповів про секретний спосіб добре висипатися. Що таке метод 10-3-2-1?

Лягаєш в ліжко, закривши очі, рахуєш овечок – і довго не можеш заснути. Проблеми зі сном є у безлічі людей, причому виникати вони можуть навіть після напруженого робочого дня, коли організм втомився і хоче відпочити.





Напихати себе снодійним – не дуже хороша ідея: це і для організму шкідливо, і можна звикнути так, що заснути без таблеток потім взагалі не вийде. Більш правильний і ефективний метод недавно виклав в своєму Тіктоці англійський лікар Каран Радж. У ньому немає ніяких препаратів і складних дій – все полягає у вибудовуванні правильного фізіологічного режиму для організму.

Потрібно послідовно відмовитися від всіх подразників, які можуть спровокувати втрату сну. Свою методику лікар назвав 10-3-2-1.

Ось що тут означають ці цифри:

За 10 годин до сну – відмовляємося від кофеїну. Саме стільки часу потрібно для усунення стимулюючого ефекту і виведення речовини з організму.

За 3 години – перестаємо їсти висококалорійну їжу, щоб не було печії і прокидання вночі.

За 2 години – повністю припиняємо займатися будь-якими робочими питаннями. Це головний подразник, який заважає нам розслабитися.

За 1 годину – прибираємо гаджети, вимикаємо телевізори та монітори. Мерехтіння дисплеїв заважає організму виробляти мелатонін – гормон, що впливає на регуляцію денного циклу.

У першу добу відео зібрало понад 100 000 переглядів. Правда, корисні поради багато хто визнав нездійсненними: люди, що живуть в звичайному режимі «будинок-навчання / робота-відпочинок», сказали, що не готові відмовитися від серіалів і серфінгу інтернету перед сном.