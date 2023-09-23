Вчені вперши зустріли жирафу без плям у дикій природі

У природному заповіднику Оконьяті в Намібії співробітники організації Giraffe Conservation Foundation спостерігали самку ангольського жирафа (Giraffa camelopardalis angolensis) з її дитинчатом, яке мало незвичайний колір — майже однорідний коричневий.

Шерсть маленького жирафа не мала характерного для цього виду плямистого малюнка. У Giraffe Conservation Foundation зазначили , що це перший жираф без плям, який вони спостерігали у дикій природі.

Жирафи без плям – рідкісне явище. До виявлення ангольського жирафа в намібійському заповіднику записів про таких коричневих жирафів було лише два: один у 1972 році в японському зоопарку, а другий у липні цього року, у зоопарку в США.

Хоча різні види жирафів можуть мати варіації кольору та зміни у візерунку плям чи смуг, причина таких змін часто залишається невідомою.

Відсутність плям може бути викликана генетичними мутаціями або рецесивним генотипом в одному або декількох генах, пов’язаних з малюнком, але без детального генетичного аналізу це лише припущення, кажуть у Giraffe Conservation Foundation.