Українцям дозволили не платити за транспортування газу: треба виконати одну умову

З 1 жовтня частина українців отримає право не сплачувати за транспортування газу. Однак це торкнеться не всіх громадян. Тепер при вирахуванні мінімальної заказаної ручної потужності враховуватиметься лише наявність функціонального газового обладнання.

Таким чином з 1 жовтня значну знижку на транспортування газу отримають ті споживачі, що або не користуються газом взагалі, або використовують його лише частково.

Як зазначають в Національній комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, річна вказана потужність для споживачів побутового газу частково або повністю відрізана від постачання, значно зменшиться, що відобразиться на оплаті за послуги розподілу газу. Це пов’язано з рішенням Національної комісії, що регулює процеси енергетики та комунальні послуги в Україні. Споживачі відчують зміни вже з першого жовтня.

Як вже зазначалося вище, з 1 жовтня при визначенні мінімальної замовленої ручної потужності враховуються лише наявність функціонального обладнання газу. Воно не повинно бути опломбоване. Для кращого розуміння, навели приклад платіжки за оплату розподілу природного газу. Таким чином побутовий споживач, який платив за опломбоване обладнання — водонагрівачі чи опалювальні прилади та мінімальні обсяги споживання в попередньому році.

Раніше за встановлення мінімальної плати для домогосподарства , яке використовує газ частково або взагалі ним не користується, могло відбуватися лише при зверненні до газорозподільної компанії. Тепер плата за розподіл газу нараховуватиметься в індивідуальному порядку. Зміни споживачі побачать вже в платіжках за листопад.

Загалом це чудова ініціатива, адже мільйони українців покинули житло і не користуються газом, але платіжки за розподіл газу все ще надходять з сумами до сплати в повному обсязі. Раніше потрібно було витрачати час, звертатися до газорозподільної компанії, подавати заяву. Все це потребувало чимало час, нова ініціатива суттєво спростить життя мільйонам українців та допоможе заощадити мінімум кілька сотень гривень на рік.