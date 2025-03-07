До виходу готується realme P3 Ultra – потужний і з приголомшливою камерою. Виробник робить ставку на високу продуктивність, стильний дизайн і просунуті камери.

Апаратною основою новинки стане процесор MediaTek Dimensity 8350. Об’єм оперативної пам’яті складе 12 ГБ. Ємність накопичувача в базовій конфігурації 256 ГБ. Характеристики акумулятора і потужність зарядки не розкриваються. Працюватиме новинка під управлінням операційної системи Android 15 з фірмовою оболонкою від realme.

Ззаду і спереду у realme P3 Ultra є невеликі заокруглення, збоку помаранчева кнопка ввімкнення/вимкнення. Грані гаджета плоскі.

Очікуваний цінник – до $400.