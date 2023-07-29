Смартфони підвели мешканців Туреччини під час землетрусів

Спеціальна система сповіщень про землетруси в мобільній ОС Android від Google не спрацювала під час землетрусів у Туреччині на початку 2023 року. Про це повідомляє ВВС Newsnight.

У Туреччині система працювала з 2021 року та зазвичай спрацьовувала без збоїв. Представник Google запевнив, що 6 лютого сповіщення про землетрус було відправлено мільйонам жителів країни до перших поштовхів.

Проте журналісти ВВС Newsnight опитали сотні очевидців у трьох постраждалих турецьких містах і з’ясували, що жоден місцевий житель не отримав такого сповіщення.

У Google не змогли надати журналістам доказ того, що система справді спрацювала. У розпорядженні журналістів опинився лише документ із скріншотами 13 повідомлень у соцмережах. Користувачі писали про отримані сповіщення.

Один із представників Google припустив, що після перших поштовхів люди вже не звертали увагу на оповіщення у смартфонах через масштаби наслідків землетрусів.

Згідно з описом Google, у системі самі смартфони виступають своєрідними міні-сейсмометрами. Вбудовані акселерометри та гіроскопи передають дані, які дозволяють передбачити землетрус, або як мінімум сповістити жителів сусідніх регіонів одразу після перших поштовхів.